Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Uzman isimden 5 dakika uyarısı

Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti. İyi bir sahurun gün boyu tok kalmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Demirciler, sahur ve iftar öğünlerinin doğru planlanması gerektiğini söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
14:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
14:21

11 ayın sultanı 'ın gelmesiyle ve öğünleri için telaş başladı. Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Merve Kapudere Demirciler, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAHURDA PROTEİN KAYNAKLARINA YER VERİLMELİ"

İyi bir sahurun gün boyu tok kalmak açısından büyük önem taşıdığını belirten Demirciler, "Doyurucu ve protein ağırlıklı bir sahur, gün içerisinde daha uzun süre tok kalmamızı sağlar. Sahurda yumurta, peynir, yoğurt ve süt gibi protein kaynaklarına mutlaka yer verilmelidir. Tok tutucu sağlıklı yağ gruplarından avokado, ceviz ve badem tercih edilebilir. Bunun yanında tam tahıllı ya da tam buğday ekmeği gibi lif oranı yüksek besinlerle dengeli bir sahur yapılabilir" dedi.

Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Uzman isimden 5 dakika uyarısı

"5 DAKİKA BEKLEMEK SİNDİRİME YARDIMCI OLUR"

İftar saatinde mideye ani yükleme yapılmaması gerektiğini vurgulayan Demirciler, gün boyu aç kalan midenin hassaslaştığını ifade ederek, "Orucu suyla açtıktan sonra çorba içip yaklaşık 5 dakika beklemek sindirime yardımcı olur. Bu süre, mideye yük bindirmeden sindirim sistemini ana yemeğe hazırlar" diye konuştu.

Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Uzman isimden 5 dakika uyarısı

"KARBONHİDRATLARI ÖLÇÜLÜ PORSİYONLARDA TÜKETMELİYİZ"

Ana yemeğe geçmeden önce salata veya yoğurtlu mezelerle başlanmasını öneren Demirciler, karbonhidrat tüketiminin ise kontrollü olması gerektiğini belirtti. Demirciler, "Pilav gibi karbonhidratları ölçülü porsiyonlarda tüketmeliyiz. İçecek olarak fazla miktarda ayran ya da asitli içecekler yerine su tercih edilmelidir. Yemeği salata ağırlıklı tamamlamak, lokmaları iyi çiğneyerek ve yavaş yemek midemizi yormadan iftarı sonlandırmamıza yardımcı olur" ifadelerini kullandı. Ramazan ayı boyunca dengeli beslenme ve porsiyon kontrolünün önemine dikkat çeken Demirciler, sağlıklı bir oruç süreci için bilinçli tüketimin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Ramazan'da nasıl beslenmeliyiz? Uzman isimden 5 dakika uyarısı
