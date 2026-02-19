Menü Kapat
Ramazan ayında dikkat! Uzman isim uyardı: Mide sorunlarına yol açabilir

Ramazanda uzun süren açlığın ardından yapılan hatalı beslenme büyük sağlık problemlerine yol açabilir. Hatalı beslenmenin mide sorunlarına ve kilo artışına neden olabileceğini belirten uzmanlar, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkati çekti.

Ramazan ayında dikkat! Uzman isim uyardı: Mide sorunlarına yol açabilir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
10:34
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
10:37

ayının gelmesiyle birlikte tutacak vatandaşlara uzman isimlerden uyarılar yapılmaya başlandı. Uzman Ayten Altunsaray Akkaya, ramazanda uzun süren açlığın ardından yapılan hataları sıralayıp vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Uzun süren açlığın ardından yapılan hatalı beslenmenin mide sorunları ve kilo artışına neden olabileceğini belirten Akkaya, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkati çekti.

Ramazan ayında dikkat! Uzman isim uyardı: Mide sorunlarına yol açabilir

Oruçluyken amaçlanan faydanın korunabilmesi için hızlı ve kontrolsüz yemek tüketiminden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Akkaya, iftarda en sık yapılan hatanın kısa sürede fazla miktarda yemek olduğunu söyledi.

Orucun su ve hurma ile açılmasını, ardından ılık bir çorba tüketilmesini ve ana yemeğe geçmeden önce 10-15 dakika ara verilmesini önere Akkaya, böylelikle sindirimin kolaylaştırıldığını ve porsiyon kontrolüne yardımcı olduğunu söyledi.

Akkaya, ayrıca ana öğünde kızartmalar yerine ızgara veya haşlama protein kaynakları, sebze yemekleri ve ölçülü miktarda tam tahıl tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

Ramazan ayında dikkat! Uzman isim uyardı: Mide sorunlarına yol açabilir

SAHUR GÜNÜN EN KRİTİK ÖĞÜNÜ

Sahurun en kritik öğün olduğuna dikkat çeken Akkaya, sahur yapılmadan tutulan orucun gün içinde yorgunluk ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabileceğini söyledi.

Protein açısından zengin yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin yanı sıra tam buğday ekmeği ve yulaf gibi kompleks karbonhidratların daha uzun süre tokluk sağladığını vurgulayan Akkaya, aşırı tuzlu ve şekerli gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

ÇAY VE KAHVE SU YERİNE GEÇMEZ!

Akkaya, iftar ile sahur arasında yeterli su tüketiminin önemine değinerek, çay ve kahvenin su yerine geçmediğini hatırlattı. Tatlı tercihinde ise şerbetli ürünler yerine sütlü tatlılar veya meyvenin daha uygun olduğunu anlatan Akkaya, ramazan ayında önemli olanın fazla yemek değil, bilinçli ve dengeli beslenmek olduğunu kaydetti.

