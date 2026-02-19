Madencilerin yerin 120 metre altında ilk sahur heyecanı

Zonguldak'ta maden işçileri Ramazan ayının ilk sahurunu yerin 120 metre altında yaptı. Ailelerinden uzakta, kömür direklerinden kurdukları sofrada buluşan madenciler, dualarla oruca niyetlendi.



Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 11 ayın sultanı Ramazan ayını yerin metrelerce altında karşıladı. Yerin 120 metre altında "kara elmas" diyerek kömür kazarak geçimlerini sağlayan madenciler, sahur vakti geldiğinde çalışmalarına mola verdi. Kömür üretiminde tahkimat için kullanılan ağaç direklerden sofra kuran işçiler, yanlarında getirdikleri biber, peynir, zeytin, domates, salatalık, soğan ve barbunyadan oluşan sahur yemeğini paylaştı