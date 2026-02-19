18 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Eşref Rüya, Yeraltı, Sahipsizler, Kuruluş Orhan...Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
18 Şubat 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok merak ettiği konular arasına girdi. Zira dün akşam bir yandan geçtiğimiz sezonlara damga vuran yapımların yanı sıra yeni sezona bomba gibi giriş yapımlar da yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Bu kapsamda Eşref Rüya, Yeraltı, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizileri dün akşamı domine eden yapımlar oldu...
18 Şubat Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, Now TV’de Yeraltı, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Ekrana çıkan yapımların ne kadar sevildiği ve yayın hayatına ne kadar devam edebileceğinin işaretlerini veren Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçları ise günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı...
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 33. Bölümüyle, Now TV’de Yeraltı dizisi 4. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 49. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan dizisi ise 15. Bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşanırken, TRT1’de Vefa Sultan dizisi, Show TV’de ise Tur Rehberi isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer aldı...
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 18 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.