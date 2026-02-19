İlk kez motosiklet kullanmak istedi! Yaptığı hareketle kahkahaya boğdu: O anlar kamerada

Kategoriler
Hatay'da ilk kez motosiklet kullanmak için direksiyona geçen Suriyeli İbrahim Zork'un kullanmak istediği motosikletin gazı basılı kalınca motosiklet şaha kalkarak 2 tur attı. Yanındaki arkadaşlarının müdahalesiyle zapt edilen motosikletin kaldırımda oturan vatandaşlara yaşattığı gülümseten anlar ve motosikletin şahlandığı anlar kameraya yansıdı.