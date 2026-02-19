Altında düşüş bekleyenlere dev bankadan mesaj

JPMorgan’a göre yükseliş trendini besleyen ana dinamikler hâlâ güçlü. Yani ortada ralliyi sona erdirecek sert bir kırılma yok. Açıkçası, tabloyu tersine çevirecek güçlü bir veri de şimdilik görünmüyor.

ASIL GÜÇ: MERKEZ BANKALARI

Raporda altın fiyatlarındaki artışın arkasındaki en büyük itici gücün bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları olduğu özellikle belirtiliyor.

Özellikle 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında net altın alımlarının iki katına çıktığına dikkat çekiliyor. Bu, rezerv politikalarında ciddi bir yön değişimine işaret ediyor.