"Asrın İnşa Seferberliği" tanıtım filminden ünlüler geçidi!

"Asrın İnşa Seferberliği"ni konu alan reklam filmi izleyenler tarafından çok beğenildi. Filmin çekimlerinin tamamı deprem bölgelerinde, gerçek konutlarda ve dükkanlarda gerçekleştirildi. Son teslimatı 27 Aralık 2025’te Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleşen Asrın İnşa Seferberliği için "Bu Başarı Türkiye’nin" filmi hazırlandı. Murat Kurum, #TürkiyeminGücüneBak etiketiyle paylaşılan video için "Yeniden kurulan şehirler, yeniden başlayan hayatlar ve o anlara eşlik eden çok tanıdık yüzler. Bu başarı hikayesini sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz" dedi. Depremin ilk anından itibaren Hatay’a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Busenaz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay’ın yer aldığı filmde dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesi anlatıldı.