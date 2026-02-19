Mehteran takımı sahurda sokağa çıktı! Vatandaşlar alkışlarla karşıladı

Türkiye'de Ramazan ayının manevi atmosferi ilk sahurla birlikte kalplere işledi. Nevşehir Belediyesi'nin de mehteran takımı bu Ramazan ayında da vatandaşları sahura kaldırdı. Cadde ve sokaklarda yürüyen mehter takımı marşları, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Sokakta mehter takımını gören vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.