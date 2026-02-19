Çay ocağında bıçaklı saldırı anı kamerada

Kütahya Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir çay ocağında akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Kimliği açıklanmayan bir şahıs, dükkanda müşteri olarak bulunan Yiğit K'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 27 yaşındaki genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli şahıs kısa süre içinde gözaltına alındı. Bıçaklı saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.