İstanbul’da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası’nda Pendik Veli Baba Mahallesi ile Pendik-Kartal sınırında bulunan Aydos’un yüksek noktalarında kar yağışı görüldü.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Bölgede kaydedilen görüntülerde karın aralıklarla yağdığı görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.