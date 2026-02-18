Trafikte yaşadığı kavgada sopa kullanan kadın yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada

Adana'nın Kozan ilçesi Develi Bulvarı'nda trafikte gruplar arasında yaşanan kavgada bir kadının sopa kullanması dikkat çekti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi. Bu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İki grup arasında çıkan kavganın nedeni henüz bilinmiyor. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.