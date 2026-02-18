Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı

Muğla'da 7 genç, çakmak gazı çektikleri sırada patlama oldu. Gençlerin vücutlarında ciddi yanıklar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi.

'nın ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen olayda; evde bulunan 7 genç çakmak gazı çektiği sırada gazın alev alması sonucu yaşandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede çakmak gazı çeken 7 gencin gazın alev alması sonucu patlama yaşandı.
Patlama sonucu evin camları kırıldı, televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 7 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı

CAMLAR KIRILDI, EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlamada evin camları kırılırken, televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı

VÜCUTLARIN CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 7 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

