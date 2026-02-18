Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı

Kategoriler
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen olayda; evde bulunan 7 genç çakmak gazı çektiği sırada gazın alev alması sonucu patlama yaşandı.
Patlamada evin camları kırılırken, televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 7 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.