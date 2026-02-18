Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana gelen olayda; evde bulunan 7 genç çakmak gazı çektiği sırada gazın alev alması sonucu patlama yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çakmak gazı çektiler, ölümden döndüler! Patlama oldu, vücutları yandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede çakmak gazı çeken 7 gencin gazın alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlama sonucu evin camları kırıldı, televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 7 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

CAMLAR KIRILDI, EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlamada evin camları kırılırken, televizyon ve çeşitli eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUTLARIN CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

Vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan 7 genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.