Şalgam fabrikasında facia! Genç işçi havuç doğrama makinesine düşerek can verdi

Sarıçam ilçesinde şalgam firmasında çalışan 22 yaşındaki Sami Can isimli genç, dengesini kaybetmesi neticesinde, havuç yıkama ve doğrama makinesine sol kol ve sol ayağını kaptırarak düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Diğer işçiler durumu fark ederek makineyi durdurdu. Makineden çıkarılan işçi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan ve ağır yaralanan Can, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sami Can, toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.