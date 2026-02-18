Ukraynalı futbolcuyu zorla askere almak istediler! Yumruklar havada uçuştu

Ukraynalı 24 yaşındaki FC Kolos futbolcusu Danylo Kolesnyk, bir Ordu Alım Merkezi çalışanının zorla askere alma girişimine saldırıyla karşılık verdi. Görevli askerin zorlamasına karşın yumruklarıyla karşılık veren Kolesnyk o anları sosyal medya hesabından video olarak paylaştı.

Özetle

Yaşanan olay sonrası FC Kolos Futbol Kulübü, Danylo Kolesnyk'in sözleşmesini feshettiğini duyurarak, özür mesajı yayımladı.