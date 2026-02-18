Barış için 3. tur: ABD, Ukrayna, Rusya temsilcileri Cenevre'de

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son bulması için üçüncü tur görüşmeler Cenevre'de başladı. Ukrayna müzakere heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, "Cenevre'de üçlü müzakerelerin ikinci günü başladı" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada Umerov, "Siyasi ve askeri konular kapsamında alanlara göre oluşturulmuş çalışma grupları dahilinde istişareler yürütülüyor. Dün ele alınan kararların parametrelerini ve mekanizmalarını netleştirmek üzere çalışıyoruz. Özlü ve somut çalışmaya odaklanmış durumdayız. Sonuçlara ilişkin ek bilgileri paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

''BU BAŞKAN TRUMP'IN BAŞARISI''

ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cenevre'deki müzakerelerin ilk gününün ardından anlamlı ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Witkoff, 6 saat süren ve basına "çok gergin" geçtiğine ilişkin haberler yansıyan temasların ardından sosyal medya hesabında yayınladığı açıklamada, ''Başkan Trump'ın bu savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısı, anlamlı bir ilerlemeye vesile oldu. Bu korkunç çatışmada ölümleri durdurmak amacıyla kendisinin liderliğinde çalışmaktan gurur duyuyoruz. Her iki taraf da kendi liderlerini bilgilendirme ve bir anlaşma yolunda çalışmayı sürdürme konusunda mutabık kaldı" dedi.

TRUMP VE STARMER UKRAYNA VE İRAN İÇİN BULUŞTU

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Başbakan Keir Starmer'ın dün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen Cenevre görüşmelerini konuştuğunu duyurdu. Görüşmede Starmer'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in "Ukrayna'daki masum sivillere yönelik barbarca saldırılarını" bir kez daha kınadığı da ifade edildi. Starmer ve Trump'ın ayrıca ABD ile İran arasındaki görüşmeler, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması konularını da ele aldıkları açıklandı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Basına kapalı düzenlenen görüşmeler, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın 4. yılının hemen öncesinde gerçekleştiriliyor.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından heyetler, otelden ayrılmaya başladı.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin üçüncü tura ait yapılan dünkü görüşmeler 4 saatten uzun sürmüştü.

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov temsil etti.

Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katıldı.

ZELENSKİY SİTEM ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerin ilk iki turu, 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Cenevre'deki yeni müzakere turu, Ukrayna'daki savaşın dördüncü yıl dönümüne günler kala, hem Rusya hem de Ukrayna'nın savaştaki kayıpları ve üzerlerindeki baskının arttığı bir dönemde geldi.

İngiltere merkezli Silahlı Şiddete Karşı Eylem (Action on Armed Violence) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından paylaşılan veriler, 2025 yılında Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yüzde 26 oranında artış gösterdiğini ortaya koydu.

Kısa süre önce Ukrayna ile Amerikan uydu şirketi SpaceX arasında kayıt dışı Starlink uydu internet hizmeti terminallerinin engellenmesine ilişkin anlaşma sağlanmasının ardından Rus güçlerinin cephede iletişim problemleri yaşadığı ve Ukrayna güçlerinin bu sayede 2023'ten bu yana görülmemiş ilerlemeler sağladıkları da haberlere yansıdı.