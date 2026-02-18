Altın için 5 dakikada 100 dolar kayıp! Şirin Sarı yatırımcıyı uyardı ve 2030 yılını işaret etti

Özellikle Fed cephesini takip edeceğini belirten Sarı, "Fed tutanaklarında faize dair olan ya da bir değişiklik var mı? Merkez Bankası üyelerinin buradaki görüşleri önemli olmuş olacak. Bir de cuma günü kişisel tüketim harcamaları olarak takip ettiğimiz Fed'in öncelikle takip ettiği enflasyon rakamları %3'e mi yakınsayacak yoksa TÜFE rakamlarındaki gibi o tarafta da yıllık bazlı düşüşler mi göreceğiz? O yüzden hem genel veriler kritik hem de Çin piyasası kapalı. O yüzden bu hafta her şey beklenebilir ama bu hafta bunu konuşurken önümüzdeki hafta Çin açılınca da her şey olabilir deriz muhtemelen" diyerek sert düşüşlerin daha fazla görülebileceğini açıkladı.

