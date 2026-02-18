Altın için 5 dakikada 100 dolar kayıp! Şirin Sarı yatırımcıyı uyardı ve 2030 yılını işaret etti

Kategoriler
Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yatırımcılar altının yönünü merak ediyor. Uzmanlar altın yatırımının bile bu yıl para kaybettirebileceğinden bahsediyor. Peki 2026 yılı iç görünen tablo nasıl? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yatırımcıya çok çarpıcı bir uyarılarda bulundu.
Katıldığı bir televizyon kanalında piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı "Aslında biz bunu daha 1,5 aylık süreç içerisinde yaşıyoruz. Hızlı bir yükseliş görmüştük Ocak ayı itibarıyla ve Ocak ayının son gününde son iki gününde de altında % 20'ye varan düşüşlerin olduğunu gördük ve zaman zaman da işte dün (pazartesi), bugün (dün) sabaha karşı olan fiyatlamalarda, geçtiğimiz hafta yine 5 dakika içerisinde 100 dolarlık düşüşleriyle biraz kendini göstermeye başladı" dedi.
Bazen altındaki hareketliliğin, kriptodaki hareketliliğe benzetildiğini ifade eden Sarı, "Sanki bir coin gibi davranıyor, sanki güvenli bir liman değilmiş gibi davranıyor diyorduk. Bunu bu yıl galiba daha fazla göreceğiz. Burada yatırım bankalarının fikirlerine ben de katılıyorum, zaten görüyoruz da"ifadelerini kullandı.
"O yüzden 2026-27 altın için biraz kritik olacak açıkçası. Çok sert satışlar gördük açıkçası" diyen Sarı bunu yatırımcıları alım fırsatı olarak değerlendirdiğini belirtti
"Hala Asya'yla yani doğuyla batı arasındaki farklılığa baktığımızda hala Asya cephesinde 5000 doların üzerinde fiyatlamalar varken fiziki piyasada bu tarafa baktığımızda 4900 dolarlardan fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Hala arada 300-400 dolarlık makas farklılıkları var. Yani doğuyla batının savaşı diyoruz ya altın cephesinde yani eninde sonunda Çin'le Amerika arasındaki savaşa dayanıyor. Bu ticari anlamda da olabilir ya da farklı her cephede olan savaştan bahsediyoruz. Bu altın fiyatlarındaki oynaklığı artırıyor. Bu hafta Çin tatil pazartesiye kadar. Amerika'da dün (pazartesi) tatildi. O yüzden işlem hacmi düşüktü ama hemen Amerika'nın da açılmasıyla beraber o satışı gördük, piyasanın boş olması, Çin'in tatil olması bu hafta daha sert hareketlerin olmasını sağlayabilir" dedi.
Özellikle Fed cephesini takip edeceğini belirten Sarı, "Fed tutanaklarında faize dair olan ya da bir değişiklik var mı? Merkez Bankası üyelerinin buradaki görüşleri önemli olmuş olacak. Bir de cuma günü kişisel tüketim harcamaları olarak takip ettiğimiz Fed'in öncelikle takip ettiği enflasyon rakamları %3'e mi yakınsayacak yoksa TÜFE rakamlarındaki gibi o tarafta da yıllık bazlı düşüşler mi göreceğiz? O yüzden hem genel veriler kritik hem de Çin piyasası kapalı. O yüzden bu hafta her şey beklenebilir ama bu hafta bunu konuşurken önümüzdeki hafta Çin açılınca da her şey olabilir deriz muhtemelen" diyerek sert düşüşlerin daha fazla görülebileceğini açıkladı.
Yatırımcılara uyarılarda bulunan Sarı, "Şimdi portföyleri çeşitlendirmek için sonuçta enflasyon karşısında, jeopolitik riskler karşısında ya da tahmin edemediğimiz belki yapay zekanın, verilen yatırımların çok hızlı bir şekilde geri dönmemesi dolayısıyla yurt dışı borsalarındaki satışın etkisiyle, bir kere altın muhtemelen portföylerde bulunmaya devam edecek ve her şeyden etkilenmeye de devam edecek. O yüzden tamamen portföyleri altın olarak belirlemek değil de %20 ile %30 ya da %15 ile %20 arasında portföyleri çeşitlendirmek altın açısından önemli" dedi.
2026 yılında çok sert hareketlerin sadece altında beklenmediğinden bahseden Sarı, "Birçok üründe sert hareket bekleniyor. Buna karşı da altın da bundan olumsuz etkilenebilir. Yani portföyü kaybettiğimiz zaman üzülmeyeceğimiz belki de altından bu zamana kadar kazananlar olduysa da bunu farklı yatırım araçlarına kaydırabilecekleri bir yıl diye konuşuyoruz 2026 için. Bu fikrim devam ediyor" ifadesini kullandı.
Her geçen gün olan altın hareketlerinin bu durumu teyit ettiğinden bahseden Sarı, "Altın bile zarar ettirebilir bu yıl. O yüzden kritik yıllardan bir tanesini yaşıyoruz. Bu belki 2030'a kadar devam edecek. O yüzden doğru yerde almak, doğru yerde satmak bazen çok çok profesyonellerin bile başaramadığı bir şey oldu son yıllarda. O yüzden çeşitlendirmek için evet altını kullanabiliriz ama varlığımızın hepsini altına dönmek, arabamızı satalım, elimizi satalım, altın alalım fikri doğru bir fikir değil bu yıl"diyerek sözlerini noktaladı.