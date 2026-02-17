Menü Kapat
Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara elektrik kesintisi 17 Şubat, 18 ve 19 Şubat listesi belli oldu. Ankara’nın Bala, Beypazarı, Çankaya, Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde 17, 18 ve 19 Şubat 2026 tarihlerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler farklı mahalle, cadde ve sokakları kapsarken, belirlenen saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İlçelere göre değişen program doğrultusunda bazı bölgelerde aynı sokaklarda birden fazla gün kesinti yapılacak. İşte 17, 18 ve 19 Şubat Ankara elektrik kesintisi listesi…

Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
17.02.2026
17.02.2026
saat ikonu 02:38

Başkentte önümüzdeki üç gün boyunca farklı ilçelerde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle çok sayıda mahalle ve sokakta belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak. İşte ’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler…

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 17-18-19 ŞUBAT

Ankara genelinde 17, 18 ve 19 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak planlı kesintiler, ilçe ilçe duyuruldu:

Bala

Bala ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında üç ayrı bakım çalışması planlanmıştır. 17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Erdemli 1 Kümesi, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevkii, Kanal Yolu, Maden Kesikköprü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla ve Raşit Ercan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Adıgüzel, Karaburun, Yukarıhacıbey ve Suyugüzel sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında ise 17 Şubat tarihinde belirtilen Adıgüzel, 19 Mayıs, 23 Nisan, Atatürk, Lale, Göl, İnönü, Kanalyolu 1, Erdemli 1 Kümesi, Yavuz Selim, Eğilmez Kale Mevkii, Kanal Yolu, Maden Kesikköprü, Maden, Gazi Mustafa Kemal, Menekşe, Santral, Abdülkadir Arslan, Ahmet Arif, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Karayalçın, Reşat Nuri Güntekin, Kızılırmak, Kırmızı Yayla ve Raşit Ercan sokaklarında yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında beş ayrı bakım çalışması planlanmıştır. 17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Demirciler, Bostancılar Çarşısı, Kapan, İhsan Yavaş ve Eski Hükümet sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında Adaören, Akçakavak ve İncepelit sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında Kuzucular ve Yenice sokaklarında kesinti yapılacaktır. Yine 18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şahin Demirci, Dibekören, Şehit Ercan Altınok, 303, Hürriyet, Postane, Yunus, 306, 301, 304, Atatürk Cumhuriyet, Çayırhan, Atatürk, Park, Mehmet Kaynak, Hüsamettin Yüksel, 311, 302 ve Fatih sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Cumhuriyet, Develik, Dikiciler Çarşısı, Dikiciler, Eski Belediye, İhsan Yavaş, Kayhan Güven, Suluhan, Yokuş ve Kapan sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde bakım çalışmaları planlanmıştır. 17 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında Medine Müdafii ve 619 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 16.30 arasında Dikmen Vadisi 2. Etap ve 747 sokaklarında kesinti olacaktır.

18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 3370, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250 bölü 1, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388 bölü 1, 3380, Düşkent Sitesi, 3158, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladinevleri Yapı Kooperatifi, 3376, 3387, 3377 bölü 1, Alacaatlı, 3300, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364, 5053, 5052, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022, Şehit Mesut Yağan, 5009, 3375, 5084, 5030, 3377, 5027, 4981, 4980, 3367, 5016, 5008, Şehit Eren Bülbül, 3381 bölü 3, 3381 bölü 1, 3381 bölü 2, 3357, 3363 ve 5017 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Şehit Meryem Yılmaztürk, 3, 2, Bişkek, Bosna Hersek ve 1 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Hilmi Çayıroğlu, 557, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Şemsettin Bayramoğlu, Zekai Apaydın, Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Rafet Canitez sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında 1036, 934, 945, 938, 935, 942, 970, 934 bölü 2, 937, 939, 936, 931, 933, 953 ve 896 bölü 2 sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Saat 10.00 ile 14.00 arasında ise İsmail Karakaya, Anadolu ve Dumlupınar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesinde 18 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında 3370, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250 bölü 1, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388 bölü 1, 3380, Düşkent Sitesi, 3158, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladinevleri Yapı Kooperatifi, 3376, 3387, 3377 bölü 1, Alacaatlı, 3300, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364, 5053, 5052, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022, Şehit Mesut Yağan, 5009, 3375, 5084, 5030, 3377, 5027, 4981, 4980, 3367, 5016, 5008, Şehit Eren Bülbül, 3381 bölü 3, 3381 bölü 1, 3381 bölü 2, 3357, 3363 ve 5017 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi! 17-18-19 Şubat Ankara Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 1857 sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 14.30 arasında 2377, 2416, 2394, 2398, 2391, 2393, 2391 bölü 1, 2395, 2392, 2386, 2396, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2387 ve 2389 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Polatlı

Polatlı ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde bakım çalışmaları yapılacaktır. 18 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Cumhuriyet Yüzükbaşı, Yeni, Sinanlı, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Yukarı Uzunbey, Gazi Yüzükbaşı ve Aşağı Uzunbey sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Sarıdeğirmen, Altunçanak, Dereköy ve Karaömerli sokaklarında kesinti yapılacaktır.

19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Leylak, İnönü, Battalgazi, Ergenekon ve Beypazarı sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 12.00 arasında Beyceğiz Yolu Kuşçu, Yeniköy, 1547, Yayla, Kargalı Mücavir, Bağ Evleri, Fabrika, Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

#Yaşam
#Ankara
#Aktüel
