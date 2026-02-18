Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

TOKİ Kırklareli kura sonuç sorgulama ekranı isim listesi ne zaman erişime açılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından bugün Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda ve canlı yayında kura çekimi TOKİ Kırklareli kura çekimi gerçekleştiriliyor. Saat 11.00'de başlayan kura çekiminin ardından Kırklareli merkez, inece, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde inşa edilecek olan 2.255 konutun hak sahibi belli olacak. TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar hak sahibi olup olamadıklarını öğrenebilecek. TOKİ Kırklareli kura sonuçları vatandaşlara SMS veya mail yoluyla tebliğ edilmeyecek. Vatandaşların TOKİ Kırklareli kura sonuçlarına isim listesi sayesinde erişim sağlayabilecek. Peki TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
12:01
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
12:01

TOKİ Kırklareli açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorularının cevapları vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Kırklareli'nde inşa edilecek olan toplam 2.255 konutun kura çekimi gerçekleştirilmeye başlandı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi PDF formatında yayımlanacak. TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesinde yer alan hak sahibi vatandaşlar açıklanan tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmeleri imzalayacaklar. TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesinde yer almayan vatandaşlar ise başvuru paralarını en geç 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla alabilecekler. Peki TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Kırklareli kura sonuçları sorgulama ekranı...

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi, kura çekiminin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde yayınlanacak. Vatandaşlar "evsahibiturkiyegov.tr/kura-sonucları" adresine giriş yaparak "Kırklareli" butonuna tıklayıp, isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kırklareli isim listesi ilçe ilçe yayımlanacak. Listelerin yayımlanmasının ardından vatandaşlar sıra no, banka no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, durum ve çekiliş sıra no bilgilerine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesine erken erişim sağlamak isteyen vatandaşlar ise TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan kura çekimi canlı yayını tekrarını izleyebilecekler. TOKİ Kırklareli kura çekimi dahil olmak üzere bugüne kadar yapılmış bütün kura çekimlerinin canlı yayın tekrarı TOKİ'nin resmi YouTube kanalında yer alıyor.

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

TOKİ KIRKLARELİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kırklareli kura sonuçlarını vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile "www.toki.gov.tr/satis/tr/kura" ekranı aracılığıyla sorgulayabilecekler. Ancak TOKİ Kırklareli kura sonuçlarının sisteme girilmesi yoğunluktan dolayı zaman alabilir. Genel olarak TOKİ tarafından kura çekimi sonuçları en geç 2 saat içerisinde sisteme giriliyor. Bu kapsamda TOKİ Kırklareli kura sonuçlarının da en geç 2 saat içerisinde sisteme girilmesi ve vatandaşların sorgulama yapabilmesi bekleniyor.

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

TOKİ KIRKLARELİ KONUTLAR NE ZAMAN TELSİM EDİLECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa edilecek olan konutların anahtar teslimine 2027 Mart ayı itibarıyla başlanacak. TOKİ Kırklareli konutlarının da 2027 Mart ayı itibarıyla teslimatına başlanması bekleniyor. Konuyla ilgili ilerleyen aylarda TOKİ tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

TOKİ KIRKLARELİ İLÇE İLÇE KONUT VE BAŞVURU SAYILARI BELLİ OLDU

TOKİ tarafından Kırklareli'nde 2.255 konut inşa edilecek. TOKİ Kırklareli kura çekimine ise 18.166 geçerli başvuru yapıldı. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre inşa edilecek olan konutların ilçelere göre dağılımları ve başvuru sayıları şöyle:

Kırklareli Merkez | 640 Konut | 5.958 başvuru yapıldı

Kırklareli Merkez (İnece) | 60 Konut | 167 başvuru yapıldı

Kırklareli Babaeski | 150 Konut | 1.664 başvuru yapıldı

Kırklareli Babaeski (Büyükmandıra) | 60 Konut | 218 başvuru yapıldı

Kırklareli Demirköy | 85 Konut | 352 başvuru yapıldı

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

Kırklareli Kofçaz | 60 Konut | 34 başvuru yapıldı (Başvuru sayısı inşa edilecek olan konut sayısından az olduğu için kura çekimi yapılmayacak. Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan hak sahibi sayılacak)

Kırklareli Lüleburgaz | 600 Konut | 7.553 başvuru yapıldı

Kırklareli Lüleburgaz (Ahmetbey) | 100 Konut | 334 başvuru yapıldı

Kırklareli Pehlivanköy | 100 Konut | 293 başvuru yapıldı

Kırklareli Pınarhisar | 200 Konut | 747 başvuru yapıldı

Kırklareli Vize | 200 Konut | 846 başvuru yapıldı

TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi görüntüleme ekranı TAM LİSTE! TOKİ Kırklareli kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir, sorgulanır?

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİM TAKVİMİ 17-22 ŞUBAT

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 17-22 Şubat tarihlerinde kura çekimi gerçekleştirilecek olan iller şöyle:

18 Şubat - Mersin/Kırklareli

19 Şubat - Diyarbakır

20 Şubat - Adana/Gaziantep/Çanakkale

21 Şubat - Bursa

