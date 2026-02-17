Bir gün önce muhtarın yaralandığı kavga büyüdü! Köylüler birbirine girdi: 10 yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde dün Dorumali Mahallesi Muhtarı İ.Ş.D. ile husumetlisi M.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, mahalle muhtarı henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermi ile omuzundan yaralandı. Ertesi gün de devam eden kavgada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.