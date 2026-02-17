Miniklerin "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği görenleri mutlu etti

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi tarafından Binevler Sosyal Tesisinde bulunan 4-6 yaş Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı "Hoş Geldin Ramazan" etkinliği büyük ilgi gördü. Etkinlikler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği genelge ile Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilecek. "Maarif’in Kalbinde Ramazan" temasıyla Gaziantep’te düzenlenen bu etkinlikte; ailelerinin desteğiyle kartondan Kabe, cami, itikaf çadırı maketleri dualar, balonlar, ışıklar ve hilal süslemeleri hazırlandı. Ramazan ayının manevi atmosferini hissettirdiler. Program süresince minik öğrenciler, ilahiler seslendirdi ve ezberledikleri manileri okudu. Veliler "Çocuğum Ramazan ayının ruhunu hissetti, Ramazan ayının manevi değerlerinin yaşaması için yapılan bu etkinliğe dahil olduğumuz için mutlu olduk." cümlelerini kullandı.

Özetle