Araçları kendi park edip şarja takan otopark devreye alındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan bir konut projesi, otopark sorununa eşine az rastlanır bir çözüm getirdi. The News Wheel'e göre, Lume isimli apartman kompleksinin sakinleri, araçlarını garajın girişine bıraktıktan sonra arkalarına bile bakmadan evlerine çıkabiliyorlar.

Sistem tamamen otonom bir şekilde aracı teslim alarak park yerine götürüyor. Eğer otomobil elektrikli ise, özel bir robotik kol devreye giriyor ve herhangi bir insan müdahalesi olmadan aracı şarja takıyor.