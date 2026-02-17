Dev obruk 3 hektar tarım arazisini yuttu! Endonezya'da halka uyarı

Kategoriler
Endonezya'da şiddetli yağışlar heyelanı da beraberinde getirdi. Ayrıca Açe bölgesinde devasa obruk oluştu. 3 hektar büyüklüğündeki tarım arazisini obruk yuttu. Yerel halk, obruğun başta kahve, biber ve şeker kamışı olmak üzere birçok tarım ürününü yok ettiğini belirtti. Uzmanlar, su akışı kontrol altına alınmazsa obruğun büyümeye devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.