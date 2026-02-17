Tuvetlette para ve altın dolu çanta buldu! Yaptığı hareketle övgü topladı

Manisa Alaşehir Belediyesi temizlik işçisi Ali İlkgün'den alkışlanacak hareket! Ali İlkgün, Alaşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptığı sırada, kadınlar tuvaletinde duvara asılı bir çanta fark etti. Durumu zabıta ekiplerine bildiren İlkgün, çantayı ekiplerle birlikte açtı. İçinde para ve altın bulunan çantayı zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırdı. Temizlik işçisi İlkgün'ün örnek davranışı, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu tarafından plaket ve 3 yevmiye ile ödüllendirildi. İlkgün, ödülü almak istemedi. "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Allah korusun, bu parayı yemem de çoluğuma çocuğuma da yedirmem" cümlelerini kullandı.

