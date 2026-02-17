Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sigaraya zam geldi! En ucuzu 100 TL oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam haberinin Tekel Bayiler Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu. Gelen zamla birlikte gruptaki en ucuz sigara 100 TL'ye yükseldi. İşte detaylar...

Sigaraya zam geldi! En ucuzu 100 TL oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:58

(TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar, yeni fiyat listesinin yürürlüğe girdiğini belirtti.

EN UCUZ SİGARA 100 TL OLDU

Zam sonrası grupta en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye çıktı. En pahalı sigara sigara ise 115 TL’ye yükseldi.

KIYILMIŞ TÜTÜNLERE DE ZAM GELDİ

Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerine de zam geldi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL oldu.

