Sigaraya zam geldi! En ucuzu 100 TL oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar, yeni fiyat listesinin yürürlüğe girdiğini belirtti.
Zam sonrası grupta en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye çıktı. En pahalı sigara sigara ise 115 TL’ye yükseldi.
Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerine de zam geldi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL oldu.