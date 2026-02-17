Sigaraya zam geldi! En ucuzu 100 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Dündar, yeni fiyat listesinin yürürlüğe girdiğini belirtti.

EN UCUZ SİGARA 100 TL OLDU

Zam sonrası grupta en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye çıktı. En pahalı sigara sigara ise 115 TL’ye yükseldi.

KIYILMIŞ TÜTÜNLERE DE ZAM GELDİ

Ayrıca kıyılmış tütün ürünlerine de zam geldi. Buna göre 100 gram kıyılmış tütünün fiyatı 265 TL oldu.