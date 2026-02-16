Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama

Kategoriler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
DMM, Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların mevcut olduğunu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır.
Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur"