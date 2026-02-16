Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı.

Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama
Haber Merkezi
16.02.2026
14:56
16.02.2026
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “ 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 1 ve 5 kuruş madeni para basımının durdurulduğu iddiasını yalanladı.
DMM, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasının dezenformasyon içerdiğini belirtti.
Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların mevcut olduğu bildirildi.
İlave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı ifade edildi.
Söz konusu paraların tedavülde olduğu ve talep oluşması halinde basımlarının yeniden yapılabileceği aktarıldı.
DMM, stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların mevcut olduğunu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığını bildirdi.

Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama

"DURDURULMADI, YENİ BASIM YOK"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiası içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır.

Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama

"TALEP OLURSA YENİ BASIM YAPILIR"

Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur"

