Darphane, iki madeni paranın daha üretimini durdurdu iddiası! DMM'den jet yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 1 ve 5 kuruş madeni para basımının durdurulduğu iddiasını yalanladı.

DMM, Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların mevcut olduğunu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığını bildirdi.

"DURDURULMADI, YENİ BASIM YOK"

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır.

"TALEP OLURSA YENİ BASIM YAPILIR"

Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur"

