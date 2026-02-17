Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; son aylarda farklı bölgelerde yaşanan ve bazı mahallelerde hâlen devam eden su kesintileri, talebi damacana ve pet suya yönlendirirken, fiyat artışları ramazan öncesi mutfak harcamalarını daha da artırdı.

Üç büyükşehirde de bu yılın ilk aylarında suya zam yapıldı. İstanbul’da konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan tüketimde, 2025 yılı sonunda 110 lira bandında olan suyun birim fiyatı, bu ay itibarıyla 120 lira seviyesine yaklaştı.