Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

Şubat 17, 2026 09:21
1
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

İstanbul, Ankara ve İzmir’de su maliyetleri hızla artıyor. Belediyelerin su tarifelerine yaptığı zamların yanı sıra ambalajlı ve damacana su fiyatlarındaki sert yükseliş vatandaşın bütçesini zorluyor.

Su kesintileri nedeniyle damacanaya yönelen tüketici, bu kez de fiyat şokuyla karşılaşıyor. Büyükşehirlerde damacana su fiyatı 200 liraya dayandı.

Artan maliyetler hane bütçesinde yeni bir kalem oluştururken, hem musluk suyu faturası hem de içme suyu gideri çift yönlü baskı yaratıyor.

İşte o rakamlardan tüm detaylar...

2
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; son aylarda farklı bölgelerde yaşanan ve bazı mahallelerde hâlen devam eden su kesintileri, talebi damacana ve pet suya yönlendirirken, fiyat artışları ramazan öncesi mutfak harcamalarını daha da artırdı.

Üç büyükşehirde de bu yılın ilk aylarında suya zam yapıldı. İstanbul’da konut aboneleri için 30 metreküpe kadar olan tüketimde, 2025 yılı sonunda 110 lira bandında olan suyun birim fiyatı, bu ay itibarıyla 120 lira seviyesine yaklaştı.

3
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

Ankara’da ise aynı tüketim aralığında 2025 yıl sonunda 139 lira olan birim fiyatı, yeni tarifeyle birlikte 146 liraya yükseldi.

İzmir’de artış daha dikkat çekici oldu. Kentte 2025 yılı başlarında 149 lira olan suyun birim bedeli, yılsonundan itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte 201 liraya çıkarıldı.

4
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

DAMACANA SU FİYATLARI UÇTU!

Hem zamlanan hem de sürekli arızalanarak planlı kesintiler yaşanan şebeke suyunun yanında vatandaşlar alternatiflere yöneldi. Vatandaşlar damacana su ile ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken, bu alandaki fiyat artışı daha çarpıcı oldu. Bu alanda yaşanan fiyat artışı, şebeke suyunu da geride bıraktı.19 litrelik damacana su İstanbul’da İBB iştiraki Hamidiye’de aynı marka iadeli 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi. 

5
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

İLK ALIM BEDELİ 300 LİRAYA YAKLAŞTI

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı. Ankara ve İzmir’de de zam yağmuru yaşandı. Ankara’da 2025 yılsonunda 130-150 lira bandında olan damacana su fiyatı 180 liraya, İzmir’de 150 lira olan damacana su ise 215 liraya kadar yükseldi. Depozitosu olmayan vatandaşlar için ilk alım bedeli 300 liraya yaklaştı.

6
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

5 LİTRELİK SUYUN FİYATI DA ARTTI 

Damacana alamayan ya da kesintiler nedeniyle kısa vadeli çözüm arayan vatandaş, 5 litrelik pet sulara yöneldi. 2025 yılsonuna kadar hem damacana hem de şebeke suyuna en ucuz alternatif olan 5 litrelik sular bu yıl damacanaya yaklaşan bir maliyet oluşturdu. İstanbul ve İzmir’deki farklı markalarda 25-35 lira olan fiyatlar 60 liraya kadar çıkarken, Ankara’da 20-30 lira bandında iken 55 liraya yükseldi. Böylece küçük ambalajlı sularda da yüzde 50’ye varan artış yaşandı.

7
Suya zam yağmuru! Üç büyükşehirde damacana fiyatları 'uçtu'

Son aylarda İstanbul’un bazı ilçelerinde, Ankara’nın yüksek kotlu bölgelerinde ve İzmir’in farklı semtlerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşandı. Kesintiler sebebiyle vatandaşlar şebeke suyunu depolayamadı, damacana ve pet suya yöneldi. Böylece artan talep fiyatları yukarı çekti. Ramazan ayında başlayacak sahur ve iftar hazırlıklarıyla birlikte su tüketiminin artması, zamların etkisini daha da belirgin hâle getirdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.