Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kaza saniye saniye kamerada

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Saat 08.15 sıralarında K.G. (74) yönetimindeki otomobil, Mustafakemalpaşa istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen S.K.'nin (55) sürdüğü minibüsle çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.