Ters yönden caddeye giren otomobil motosiklet ile çarpıştı! Kaza anı kamerada

Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyrettiği sokaktan caddeye geçiş yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. Kaza sonrası çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü K.B. ve arkasında bulunan kişi yere savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.