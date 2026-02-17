Menü Kapat
TGRT Haber
 | Onur Kaya

Donald Trump'tan müzakere öncesi İran'a gözdağı: Sonuçlarını görmek istemezler

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak nükleer müzakereler öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimine uzlaşma için gözdağı veren Trump, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum" dedi.

Donald Trump'tan müzakere öncesi İran'a gözdağı: Sonuçlarını görmek istemezler
AA
17.02.2026
17.02.2026
Nükleer müzakerelerin ilk turunu 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştiren ile , ikinci tur görüşmeleri için bugün İsviçre'nin kentinde bir araya gelecek. Tüm dünyanın gözünü çevirdiği kritik görüşmeler öncesi ABD Başkanı Tahran yönetimine gözdağı verdi.

MÜZAKERE SÜRECİNE YAKIN TAKİP

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

İran'la Cenevre'de yapılacak müzakerelere değinen Trump, kendisinin süreci yakından izlediğini ve görüşmelere dolaylı olarak katılacağını belirtti.

Donald Trump'tan müzakere öncesi İran'a gözdağı: Sonuçlarını görmek istemezler

"ANLAŞMAMANIN SONUÇLARINI GÖRMEK İSTEMEZLER"

Müzakereler için, "Bu görüşmeler çok önemli olacak. Neler olacağını göreceğiz. İran genellikle çok sert bir müzakerecidir." yorumunu yapan Trump, "Umarım daha makul olurlar. Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan müzakere öncesi İran'a gözdağı: Sonuçlarını görmek istemezler

B-2 SAVAŞ UÇAKLARINI HATIRLATTI

İran'ın daha önce anlaşma yapma fırsatı varken yapmadığını ve bunun karşılığında B-2 uçaklarını göndermek zorunda kaldıklarını ifade eden ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah potansiyeline sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Donald Trump'tan müzakere öncesi İran'a gözdağı: Sonuçlarını görmek istemezler

GAZZE BARIŞ KURULU TOPLANIYOR

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." diye konuştu.

