İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında birçok adrese baskın düzenlendi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düğmeye bastı.
FETÖ'de sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdikleri saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun illeri dahil toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.