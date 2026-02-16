Menü Kapat
14°
Editor
 Nalan Güler Güven

Kamuya sızan FETÖ'ye darbe! 52 vergi müfettişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin kamu yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görevli 94 vergi müfettişi yakalandı. "Ankesörlü hat" ve "AKS" sistemi üzerinden haberleştikleri belirlenen şüphelilerden 52’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamuya sızan FETÖ'ye darbe! 52 vergi müfettişi tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli vergi müfettişlerine yapılan operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı.

Kamuya sızan FETÖ'ye darbe! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Kamuya sızan FETÖ'ye darbe! 52 vergi müfettişi tutuklandı

ANKESÖRLÜ KART SİSTEMİ (AKS) DEŞİFRE OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan, örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişi tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 94 GÖZALTI

İstanbul merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 94 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygularken, etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişi ise serbest bırakıldı.

