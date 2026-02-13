İstanbul'da FETÖ operasyonu! 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Şube Müdürlüğü’ne verilen talimatlar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda;

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün gizli haberleşme yöntemlerinden olan Ankesörlü-Büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun olarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplamda 94 Vergi Müfettişi şahsa yönelik İstanbul merkezli olmak üzere toplam 11 ilde 13/02/2026 tarihinde saat 05:00 itibariyle gözaltına alınmaları suretiyle operasyon gerçekleştirilmiş olup, toplamda 93 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştır. 1 şahsın ise yurtdışında olduğu tespit edilmiştir.