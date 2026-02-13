Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Alanya'da seyir halindeki araca hain pusu! Genç adam yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde hareket halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda kan aktı. Tabancayla açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri firari saldırganı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 06:21
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 06:25

Dün akşam saat 19.30 sıralarında Alanya ilçesi Yaylalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 25 yaşındaki Hasan Çakmak isimli şahsın, 33 yaşındaki arkadaşı S.B'nin kullandığı 07 APE 537 plakalı araç ile seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldığı bildirildi.

Alanya'da seyir halindeki araca hain pusu! Genç adam yaşamını yitirdi

0:00 54
Alanya'da seyir halindeki araca hain pusu! Genç adam yaşamını yitirdi

GENÇ ADAM OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Açılan ateş sonucu araçta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Hasan Çakmak'ın cenazesi Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili şüphelinin tespit ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Okula silahlı saldırıda öğretmen hayatını kaybetti! Tayland şoku atlatmaya çalışıyor
Havalimanına iniş sırasında uçağa silahlı saldırı! Endonezya'da 2 pilot öldürüldü
ETİKETLER
#Yaşam
