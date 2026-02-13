Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Sert düşüş sonrası toparlanma: İşte 13 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri altın piyasasını altüst etti. Açıklanan verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3'lük değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine geriledi. Yatırımcılar da yeni günde altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinden sert düşüşler yaşayan altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Şubat 2026 altın fiyatları...