Altında fiyatlar tepetaklak oldu! Sert düşüş sonrası toparlanma: İşte 13 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri altın piyasasını altüst etti. Açıklanan verilerin ardından spot altın ons başına yüzde 3'lük değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyelerine geriledi. Yatırımcılar da yeni günde altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Akşam saatlerinden sert düşüşler yaşayan altın günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Şubat 2026 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.917,00
Satış: 12.025,00
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.096,48
Satış: 7.097,65
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.835,00
Satış: 24.049,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.524,00
Satış: 47.915,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 5.068,43
Satış: 5.069,35