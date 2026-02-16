Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOKİ Karaman kura sonuç isim listesi belli oldu ilçe ilçe liste! TOKİ Karaman kura sonuçları neren öğrenilir görüntüleme ekranı?

TOKİ Karaman kura çekim programıyla birlikte kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranı en çok aranan konular arasında yer alıyor. 1.550 konut Karaman TOKİ kura çekilişi 16 Şubat Pazartesi yani bugün çekiliyor. Karaman TOKİ yedek ve asil isim listesi kura sonuçları çekilişin ardından e-devlet sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Saat 15:00'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura canlı olarak da izlenebilecek. 1.550 konut için gerçekleştirilecek TOKİ Karaman kura sonuçları çekilişin ardından netlik kazanacak Karaman TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı, başvuru yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ Karaman kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TOKİ Karaman kura sonuçları ilçe ilçe isim listesi görüntüleme ekranı...

TOKİ Karaman kura sonuç isim listesi belli oldu ilçe ilçe liste! TOKİ Karaman kura sonuçları neren öğrenilir görüntüleme ekranı?
Karaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1.550 konut Karaman TOKİ kurası 16 Şubat Pazartesi yani bugün saat 15:00’da gerçekleşecek. TOKİ 500 bin konut kura çekilişi takvimi kapsamında 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri, başvuru yapan kişiler arasından belirlendi. TOKİ kura sonuçları ilçe ilçe isim listesi sorgulama ekranı, vatandaşlar tarafından 81 il TOKİ kura çekilişi takvimi ile ilgiyle takip ediliyor. TOKİ kura takvimi 2026, başvuru sonuçları için arayışını sürdüren 5 milyondan fazla vatandaşın araştırdığı konu oluyor. Bu kapsamda Karaman'da inşa edilecek 1.550 konutun ilçelere dağılımı Merkez ilçe 1.000 konut, Merkez Sudurağı 142 konut, Ermenek: 100 konut, Ayrancı: 94 konut, Sarıveliler Göktepe: 70 konut, Ermenek Güneyyurt: 47 konut, Sarıveliler: 47 konut, Merkez Akçaşehir: 30 konut ve Başyayla: 20 konuttan oluşuyor.

Karaman'da inşa edilecek 1.550 TOKİ sosyal konutunun hak sahipleri, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15:00'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirleniyor; sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin resmi sitesinden öğrenilebiliyor.
Karaman TOKİ kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15:00'te noter huzurunda yapılıyor.
Toplam 1.550 konutun hak sahipleri belirleniyor; konutlar Merkez, Sudurağı, Ermenek ve diğer ilçelere dağıtıldı.
Kura çekimi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor ve TOKİ'nin YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.
Sonuçlar, e-Devlet "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından ve toki.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ile öğrenilebiliyor.
Konut teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla başlaması bekleniyor.
Karaman Merkez'de yapılacak 1.000 konut için 16.066 başvuru kabul edildi.
TOKİ Karaman kura sonuç isim listesi belli oldu ilçe ilçe liste! TOKİ Karaman kura sonuçları neren öğrenilir görüntüleme ekranı?

2026 TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ VE GÖRÜNTÜLEME EKRANI

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi projesi kapsamında Karaman’da inşa edeceği 1.550 konut için hak sahipleri, bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi ile belirleniyor. Karaman ili için 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayacak canlı yayın kura çekilişiyle Karaman genelinde inşa edilecek olan toplam 1.550 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belli olacak. TOKİ kura çekimi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda yapılacak. Törene bizzat katılamayacak olan vatandaşlar için çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden de anlık olarak yayınlanacak. Sonuçlar noter onayının ardından ilerleyen birkaç saat içinde e-Devlet "Konut/İş Yeri Hak Sahipliği Sorgulama" ekranından ve toki.gov.tr adresinden görüntülenebilecek.

TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Karaman kura sonuç isim listesi belli oldu ilçe ilçe liste! TOKİ Karaman kura sonuçları neren öğrenilir görüntüleme ekranı?

TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI NEREDEN NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Karaman kura sonuçlarını hak sahibi vatandaşlar aynı zamanda T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet sistemi aracılığıyla da öğrenebilecekler. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan kura sonuç ekranı aracılığıyla da vatandaşlar hak sahipliği kazanıp kazanmadıklarını sadece T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Ancak TOKİ Karaman kura sonuçlarının sisteme girilmesi yaşanan yoğunluk ve aksaklıklar nedeniyle zaman alabilir. TOKİ Karaman kura sonuçlarının sonuçların belli olmasıyla aynı gün içerisinde sisteme girilmesi ve vatandaşlar tarafından erişilebilmesi bekleniyor.

TOKİ KARAMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Karaman kura sonuç isim listesi belli oldu ilçe ilçe liste! TOKİ Karaman kura sonuçları neren öğrenilir görüntüleme ekranı?

TOKİ KARAMAN KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut kapsamında yapılacak olan konutların ilk teslim tarihleri de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından daha önce aktarılan bilgilere göre konutların teslimine 2027 Mart’ı itibarıyla başlanacak. Bu kapsamda TOKİ Karaman konutlarının da bu tarihle yakın bir takvimde teslimatına başlanılması bekleniyor.

TOKİ Karaman kura sonuç isim listesi belli oldu ilçe ilçe liste! TOKİ Karaman kura sonuçları neren öğrenilir görüntüleme ekranı?

TOKİ KARAMAN BAŞVURU SAYISI KAÇ RET KAÇ KABUL?

Açıklanan resmi verilere göre Karaman Merkez için yapılan başvurularda 4 bin 243 kişinin başvurusu hakkında ret kararı verilirken, 16 bin 66 kişinin başvurusu ise kabul edildi. Merkez ilçede yapılacak 1.000 konut için hak sahipleri 16 bin 66 aday arasından kura ile belirlenecek.

İlçe ve beldelere göre Karaman TOKİ kabul ve ret sayıları şu şekilde açıklandı:

  • Akçaşehir: 236 kabul, 46 ret
  • Sudurağı: 503 kabul, 140 ret
  • Ayrancı: 575 kabul, 59 ret
  • Başyayla: 86 kabul, 10 ret
  • Ermenek: 1.005 kabul, 16 ret
  • Güneyyurt / Ermenek: 196 kabul, 16 ret
  • Sarıveliler: 567 kabul, 71 ret
  • Göktepe / Sarıveliler: 185 kabul, 22 ret
