TGRT Haber
12 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 1 milyar 356 milyon TL işlem hacmi

İstanbul dahil 12 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında hesaplarında 1 Milyar 356 Milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı.

Genel Komutanlığı, 12 il merkezli “Nitelikli , Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve ” suçlarına yönelik düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 1 Milyar 356 Milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanmak ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, hesaplarında toplam 1 Milyar 356 Milyon TL işlem hacmi bulunan 86 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatma, banka hesaplarından izinsiz para çekme, avukat kılığında ve sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Operasyonlar; Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir illerinde gerçekleştirildi.
60 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Şüphelilerin;
60’ı TUTUKLANDI.
18’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
Mağdur vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları,
Kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri vatandaşlarımızdan “uzlaşı parası” talep ederek dolandırdıkları,
Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

