Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcılar da sahaya indi. Dini hassasiyetleri suistimal eden fırsatçılar, bağış ve yardım toplamak için harekete geçti.
Belediye başkanı, vali ve kaymakamların isimlerini kullanan suç şebekeleri; ramazan kolisi, erzak ve zekât adı altında maddi yardım talep etmeye başladı. Halka SMS ve telefon aramaları yoluyla ulaşan dolandırıcıların, vatandaşlardan bağışları belirli noktalara bırakmalarını ya da şahsi IBAN numaralarına para göndermelerini istediği tespit edildi.
Son olarak Çanakkale’de belediye başkanının adıyla benzer bir girişimde bulunulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine belediyeler “Kendisini belediye başkanı, vali, kaymakam veya jandarma olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin” uyarısını yaptı.
İçişleri Bakanlığı ise tüm valilik ve kaymakamlıklara bilgilendirme yazısı göndererek halkın bilinçlendirilmesini istedi.
Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'a konuşan Hukukçu Gizem Gonce “Bağış yapmadan önce mutlaka resmî kaynaklar kontrol edilmeli. Bağış dernek veya vakıf aracılığıyla yapılacaksa İçişleri Bakanlığının sorgulama sistemini kullanın. En önemlisi, verilen IBAN’ın kuruma mı yoksa bir şahsa mı ait olduğuna dikkat edin. Gerçek kurumlar mutlaka makbuz düzenler; elden para isteyen kişilere asla güvenmeyin. Kanun, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor." diye konuştu.
Dolandırıldığını anlayan kişilerin hemen bankaya harcama itirazında bulunması gerektiğini söyleyen Gizem Gonce, "Bankanın güvenlik zaafı varsa maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bilişim sistemleri üzerinden IP adresi tespiti ile faillere ulaşmak mümkün. Ayrıca sulh ceza hakimliğine başvurarak dolandırıcılık yapılan sitelere erişimin engellenmesi sağlanmalı ve suç duyurusunun takipçisi olunmalı.” dedi.