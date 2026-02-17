Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı

Ramazan ayı öncesi dini duyguları istismar ederek halkı dolandırmaya çalışanlara karşı uyarı geldi. Hukukçular, vali ya da belediye başkanlarının adını kullanarak bağış ve yardım talep edenlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahıs IBAN'larına para gönderilmemesi gerektiğini uyaran hukukçular, elden para isteyenlere de güvenilmemesi çağrısını yaptı.

Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte dolandırıcılar da sahaya indi. Dini hassasiyetleri suistimal eden fırsatçılar, ve yardım toplamak için harekete geçti.

Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı

Ramazan ayı yaklaşırken, vali ve belediye başkanlarının adını kullanan dolandırıcılar, ramazan kolisi ve zekât bahanesiyle SMS ve telefonla şahsi IBAN'lara para talep ederken, İçişleri Bakanlığı ve hukukçular halkı resmî kaynakları kontrol etmeye ve dikkatli olmaya çağırıyor.
Ramazan öncesi dolandırıcılar, vali, kaymakam ve belediye başkanlarının adını kullanarak ramazan kolisi veya zekât adı altında para talep ediyor.
Dolandırıcılar SMS ve telefonla vatandaşlardan şahsi IBAN'lara para göndermelerini veya belirli noktalara bırakmalarını istiyor.
İçişleri Bakanlığı 81 ile yazı göndererek halkın bilinçlendirilmesini, belediyeler ise sahte isimlere itibar edilmemesini istedi.
Hukukçular, bağış yapmadan önce resmî kaynakların ve IBAN'ın kuruma ait olup olmadığının kontrol edilmesi, elden para verilmemesi ve makbuz istenmesi gerektiğini belirtiyor.
Dolandırıcılık suçunun 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.
Dolandırılan kişilerin hemen bankaya itiraz etmesi, suç duyurusunda bulunması ve yasal yollara başvurması tavsiye ediliyor.
MESAJ VE ARAMALARLA VATANDAŞA ULAŞIYORLAR

Belediye başkanı, vali ve kaymakamların isimlerini kullanan suç şebekeleri; ramazan kolisi, erzak ve zekât adı altında maddi yardım talep etmeye başladı. Halka SMS ve telefon aramaları yoluyla ulaşan dolandırıcıların, vatandaşlardan bağışları belirli noktalara bırakmalarını ya da şahsi IBAN numaralarına para göndermelerini istediği tespit edildi.

Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

Son olarak Çanakkale’de belediye başkanının adıyla benzer bir girişimde bulunulduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine belediyeler “Kendisini belediye başkanı, vali, kaymakam veya jandarma olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin” uyarısını yaptı.

ise tüm valilik ve kaymakamlıklara bilgilendirme yazısı göndererek halkın bilinçlendirilmesini istedi.

Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'a konuşan Hukukçu Gizem Gonce “Bağış yapmadan önce mutlaka resmî kaynaklar kontrol edilmeli. Bağış dernek veya vakıf aracılığıyla yapılacaksa İçişleri Bakanlığının sorgulama sistemini kullanın. En önemlisi, verilen IBAN’ın kuruma mı yoksa bir şahsa mı ait olduğuna dikkat edin. Gerçek kurumlar mutlaka makbuz düzenler; elden para isteyen kişilere asla güvenmeyin. Kanun, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor." diye konuştu.

Bağış yaparken dikkat! Ramazanda dolandırıcılara karşı önemli uyarı

"BANKAYA TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR"

Dolandırıldığını anlayan kişilerin hemen bankaya harcama itirazında bulunması gerektiğini söyleyen Gizem Gonce, "Bankanın güvenlik zaafı varsa maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bilişim sistemleri üzerinden IP adresi tespiti ile faillere ulaşmak mümkün. Ayrıca sulh ceza hakimliğine başvurarak yapılan sitelere erişimin engellenmesi sağlanmalı ve suç duyurusunun takipçisi olunmalı.” dedi.

