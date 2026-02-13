Dolandırıcı şebekesinin yöntemi şok etti! Milyonlarca lira dolandırmışlar

Yasal araç kiralama web sitelerinin sahtelerini oluşturup vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik Erzurum merkezli 28 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 68 kişi gözaltına alınırken bunlardan 56'sı tutuklanmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının, ttitizlikle yürüttüğü soruşturmanın detayları ise dolandırıcıların yöntemlerimi tek tek ortaya koydu.

SUÇ ŞEBEKESİNİN YÖNTEMİ ŞOK ETTİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 26.09.2025 tarihinde yapılan ihbar doğrultusunda 20 şüpheli hakkında Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi gereğince koruma tedbirleri de uygulanmak suretiyle soruşturmaya başlattı.

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi tedbiri kapsamında elde edilen veriler, HTS ve banka hesaplarının incelenmesi sonucunda; şüphelilerin araç kiralama sitelerinin kopyalarını yaparak müştekilerden araç kiralama vaadiyle, araç kiralama ücreti ve depozito ücreti adı altında para aldıkları belirlendi.

Sonrasında müştekileri yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı telefondan arayıp, araç kiralama şirketinin kasko sigorta biriminden aradığını söyleyerek tekrar para istedikleri, çeşitli bahanelerle müştekiden para istemeye devam ettikleri müştekinin dolandırıldığını anlayana kadar bu görüşmelerin devam ettiler. Şüphelilerin para isteyerek dolandırdıkları müştekilerden söz konusu paraları, hesaplarını belirli bir komisyon veya ücret karşılığı kiralayan kişilerin hesabına göndermelerini söyledikleri ve elde edilen parayı da kripto varlıklar üzerinden akladıkları belirlendi.

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Dosya kapsamında yer alan 43 müştekinin toplamda 2 milyon 839 bin 649 TL dolandırıldığı tespit edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Maddi gerçeği ortaya çıkarılabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmüş, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilip incelenmiş ve soruşturma sonucunda Nitelikli Dolandırıcılık eylemlerine aktif olarak katıldıkları tespit edilen 68 şüpheli, Erzurum merkezli olmak üzere, 28 ilde (Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova, Kocaeli) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış, 68 şüpheliden 56’ sı tutuklanmış, 12' si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" denildi.