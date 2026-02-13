Menü Kapat
Kaza değil cinayet çıktı! Cinayetten 2 saat önce 'uluslararası yardım çağrısı' yapmış

Tokat'ta motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuştu. Hastanede Yalman hayatını kaybederken, olayın kaza değil cinayet olduğu ortaya çıktı. Kazadan dakikalar önce Koç ile büfeye giren genç kadının 'uluslararası yardım işareti' yaptığı fakat kasiyerin anlamadığı güvenlik kamerasına yansıdı. Acılı babanın duruşmadaki feryatları ise yürek dağladı.

Tokat kent merkezinde 29 Mart 2025 tarihinde Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana gelen kazada, ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, yapılan incelemelerde kadının vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edildi. Olay yerinde bulunan kanlı taşlar ise şüphesini güçlendirdi. 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kar örneklerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılırken, kaza cinayet dosyasına dönüştü.

Kaza değil cinayet çıktı! Cinayetten 2 saat önce 'uluslararası yardım çağrısı' yapmış

BÜFE ÇALIŞANI YARDIM İŞARETİNİ ANLAMADI

Yalman'ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir büfede, uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza değil cinayet çıktı! Cinayetten 2 saat önce 'uluslararası yardım çağrısı' yapmış

KATİL ZANLISINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82'nci maddesi çerçevesinde "Kasten adam öldürme" suçlaması ile dava açıldı. Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Koç ile birlikte tutuksuz yargılanan Ö. S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.

Kaza değil cinayet çıktı! Cinayetten 2 saat önce 'uluslararası yardım çağrısı' yapmış

BABANIN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman, salonunda Mustafa Koç'a haykırarak; "Benim çocuğumu getir. Benim kızımı yarım saat alacağım deyip götürdü. Çocuğumu geri getirsinler" dedi. Yaptığı taşkınlık üzerine Dursun Yalman, mahkeme salonundan çıkartıldı.
Savcı mütahasında, Mustafa Koç ve yardım yataklık yaptığı iddia eden şüpheliler için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile müebbet hapis cezası istedi.
Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için 6 Mart 2026 tarihine erteledi.

