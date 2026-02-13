Kaza değil cinayet çıktı! Cinayetten 2 saat önce 'uluslararası yardım çağrısı' yapmış

Tokat kent merkezinde 29 Mart 2025 tarihinde Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak buldu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, yapılan incelemelerde kadının vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edildi. Olay yerinde bulunan kanlı taşlar ise cinayet şüphesini güçlendirdi. 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kar örneklerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılırken, kaza cinayet dosyasına dönüştü.

BÜFE ÇALIŞANI YARDIM İŞARETİNİ ANLAMADI

Yalman'ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir büfede, uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı görüntüleri ortaya çıktı.

KATİL ZANLISINA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Koç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82'nci maddesi çerçevesinde "Kasten adam öldürme" suçlaması ile dava açıldı. Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Koç ile birlikte tutuksuz yargılanan Ö. S., N. K., F. S., M. S., K. T., H.S. ve M. S., taraf avukatları ve Hatice Yalman'ın yakınları katıldı.

BABANIN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Hatice Yalman'ın babası Duran Yalman, mahkeme salonunda Mustafa Koç'a haykırarak; "Benim çocuğumu getir. Benim kızımı yarım saat alacağım deyip götürdü. Çocuğumu geri getirsinler" dedi. Yaptığı taşkınlık üzerine Dursun Yalman, mahkeme salonundan çıkartıldı.

Savcı mütahasında, Mustafa Koç ve yardım yataklık yaptığı iddia eden şüpheliler için kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlaması ile müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için 6 Mart 2026 tarihine erteledi.