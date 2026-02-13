Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var

Kategoriler
Azerbaycan ve Ermenistan arasında Barış Köprüsü girişimi çerçevesinde, bugün ve yarın gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'dan 19 kişiden oluşan bir heyet Ermenistan'a gitti.
Edinilen bilgiler ışığında, Azerbaycan temsilci heyeti tüm gerekli prosedürlerden geçerek kara sınır hattı üzerinden Ermenistan'a giriş yaptı. Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan'dan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesi planlanıyor.
Barış Köprüsü girişiminin ana katılımcılarının yanı sıra, her iki taraftan daha geniş bir katılımcı grubunun da yuvarlak masa görüşmelerinde bulunacağı belirtildi.
Gerçekleştirilecek toplantıya, Azerbaycan tarafından 19, Ermenistan tarafından ise toplantıya 20 sivil toplum temsilcisinin katılacağı bildirildi.