16°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var

Azerbaycan'dan 19 kişilik bir heyet, "Barış Köprüsü" girişimi çerçevesinde Ermenistan'a gitti. Azerbaycan ve Ermenistan arasında düzenlenecek yuvarlak masa toplantısına iki ülkeden de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 13:46

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Barış Köprüsü girişimi çerçevesinde, bugün ve yarın gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'dan 19 kişiden oluşan bir heyet Ermenistan'a gitti.

Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var

0:00 52
HABERİN ÖZETİ

Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Azerbaycan ve Ermenistan'dan sivil toplum temsilcileri, Barış Köprüsü girişimi kapsamında bugün ve yarın Ermenistan'da gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısı için bir araya geliyor.
Azerbaycan'dan 19 kişilik bir heyet, kara sınır hattı üzerinden Ermenistan'a giriş yaptı.
Toplantıda, her iki ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alacak.
Azerbaycan'dan 19, Ermenistan'dan ise 20 sivil toplum temsilcisinin katılması planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Edinilen bilgiler ışığında, Azerbaycan temsilci heyeti tüm gerekli prosedürlerden geçerek kara sınır hattı üzerinden Ermenistan'a giriş yaptı. Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan'dan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesi planlanıyor.

Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var

İKİ ÜLKENİN SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ KATILACAK

Barış Köprüsü girişiminin ana katılımcılarının yanı sıra, her iki taraftan daha geniş bir katılımcı grubunun da yuvarlak masa görüşmelerinde bulunacağı belirtildi.

Gerçekleştirilecek toplantıya, Azerbaycan tarafından 19, Ermenistan tarafından ise toplantıya 20 sivil toplum temsilcisinin katılacağı bildirildi.

