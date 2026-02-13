Azerbaycan ve Ermenistan arasında Barış Köprüsü girişimi çerçevesinde, bugün ve yarın gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısına katılmak üzere Azerbaycan'dan 19 kişiden oluşan bir heyet Ermenistan'a gitti.

HABERİN ÖZETİ Azerbaycan heyeti Ermenistan'da! Yuvarlak masada "Barış Köprüsü" var Azerbaycan ve Ermenistan'dan sivil toplum temsilcileri, Barış Köprüsü girişimi kapsamında bugün ve yarın Ermenistan'da gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısı için bir araya geliyor. Azerbaycan'dan 19 kişilik bir heyet, kara sınır hattı üzerinden Ermenistan'a giriş yaptı. Toplantıda, her iki ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alacak. Azerbaycan'dan 19, Ermenistan'dan ise 20 sivil toplum temsilcisinin katılması planlanıyor.

Edinilen bilgiler ışığında, Azerbaycan temsilci heyeti tüm gerekli prosedürlerden geçerek kara sınır hattı üzerinden Ermenistan'a giriş yaptı. Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan'dan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesi planlanıyor.

İKİ ÜLKENİN SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ KATILACAK

Barış Köprüsü girişiminin ana katılımcılarının yanı sıra, her iki taraftan daha geniş bir katılımcı grubunun da yuvarlak masa görüşmelerinde bulunacağı belirtildi.

Gerçekleştirilecek toplantıya, Azerbaycan tarafından 19, Ermenistan tarafından ise toplantıya 20 sivil toplum temsilcisinin katılacağı bildirildi.