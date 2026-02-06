Azerbaycan'dan Rusya'ya nota! Rus milletvekilinin Ermenilerle ilgili sözleri ilişkileri gerdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, Büyükelçi ile gerçekleştirilen görüşmede, Rusya Devlet Duması ve "Birleşik Rusya" Partisi üyesi Konstantin Zatulin’in, Azerbaycan’da Ermenistan vatandaşlarının tutuklanmasına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterilerek Rusya tarafına nota verildi.

ZATULİN'İN FAALİYETLERİ İÇİN TEDBİR ALINMASI İSTENDİ

Görüşmede, Zatulin’in uzun süredir Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalarda bulunduğu, ayrılıkçılığa açık destek verdiği belirtildi. Zatulin’in Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırıları sonucu barış ve insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları işlemekten suçlu bulunarak tutuklanan Ermenistan vatandaşlarına ilişkin mahkeme kararlarını çarpıtmaya çalıştığı ve kabul edilemez ifadeler kullandığı vurgulanarak Rus siyasetçinin tutumu kınandı.

Toplantıda Rusya tarafının, bölgede barış ve istikrara, aynı zamanda Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaya davet edildiği ifade edildi.