Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Azerbaycan'dan Rusya'ya nota! Rus milletvekilinin Ermenilerle ilgili sözleri ilişkileri gerdi

Azerbaycan ile Rusya arasında tutuklu bulunan savaş suçlusu Ermeniler nedeniyle ilişkiler gerildi. Konuyla ilgili Rus milletvekilinin sözlerinin ardından Azerbaycan, Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Azerbaycan'dan Rusya'ya nota! Rus milletvekilinin Ermenilerle ilgili sözleri ilişkileri gerdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.02.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
06.02.2026
saat ikonu 20:42

, ’nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov’un Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını bildirdi. Açıklamaya göre, Büyükelçi ile gerçekleştirilen görüşmede, Rusya Devlet Duması ve "Birleşik Rusya" Partisi üyesi Konstantin Zatulin’in, Azerbaycan’da Ermenistan vatandaşlarının tutuklanmasına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterilerek Rusya tarafına nota verildi.

Azerbaycan'dan Rusya'ya nota! Rus milletvekilinin Ermenilerle ilgili sözleri ilişkileri gerdi

ZATULİN'İN FAALİYETLERİ İÇİN TEDBİR ALINMASI İSTENDİ

Görüşmede, Zatulin’in uzun süredir Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalarda bulunduğu, ayrılıkçılığa açık destek verdiği belirtildi. Zatulin’in Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik askeri saldırıları sonucu barış ve insanlığa karşı suçlar ile savaş suçları işlemekten suçlu bulunarak tutuklanan Ermenistan vatandaşlarına ilişkin mahkeme kararlarını çarpıtmaya çalıştığı ve kabul edilemez ifadeler kullandığı vurgulanarak Rus siyasetçinin tutumu kınandı.

Toplantıda Rusya tarafının, bölgede barış ve istikrara, aynı zamanda Azerbaycan ile Rusya arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaya davet edildiği ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus casus uyduları Avrupa’yı ablukaya aldı: Yörüngede "sabotaj" korkusu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD yıkmaya Rusya ayakta tutmaya çalışıyor: İran'a gemilerle tonlarca para taşındı
ETİKETLER
#rusya
#azerbaycan
#diplomasi
#dışişleri bakanlığı
#Konstantin Zatulin
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.