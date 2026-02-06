Rus casus uyduları Avrupa’yı ablukaya aldı: Yörüngede "sabotaj" korkusu

Avrupalı güvenlik yetkilileri, Rusya'ya ait iki uzay aracının kıta üzerindeki kritik iletişim uydularının sinyallerini yakaladığına dair kuvvetli şüpheler taşıyor. Rusya'nın uzay araçlarının son üç yılda Avrupa uydularını çok daha agresif bir şekilde takibe aldığına inanıyorlar.

Daha önce kamuoyuna yansımayan müdahalelerin, yalnızca hassas bilgilerin ele geçirilmesi riskini doğurmadığı aynı zamanda uyduların yörüngelerinin değiştirilmesi veya düşürülmesi gibi sabotaj ihtimallerini de gündeme getirdiği belirtiliyor.

LUCH-1 VE LUCH-2, ŞÜPHELİ HAREKETLER YAPIYOR

Batılı askeri ve sivil uzay otoriteleri, yörüngede şüpheli manevralar yapan "Luch-1" ve "Luch-2" isimli iki Rus aracını uzun süredir izliyor. Her ikisinin de İngiltere'nin yanı sıra Afrika ve Orta Doğu'nun büyük bir bölümüne hizmet veren Avrupa'nın en önemli yer sabit uydularına riskli derecede yaklaştığı tespit edildi.

Yörünge verileri ve yer tabanlı teleskop gözlemleri, Rus araçlarının hedeflerinin yakınında haftalarca kaldığını ortaya koyuyor. Özellikle 2023 yılında fırlatılan Luch-2'nin tam 17 farklı Avrupa uydusuna yakınlaşması dikkat çekti. Financial Times'a konuşan Almanya Uzay Komutanlığı Başkanı Michael Traut, Rus uydularının "sinyal istihbaratı (sigint) faaliyeti yürüttüğünden" şüphelendiklerini ifade etti.