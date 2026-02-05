Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Valve'ın beklenen konsolu Steam Machine ertelendi: RAM krizi fiyatları etkileyecek

Valve'ın merakla beklenen yeni konsol-PC karışımı cihazı Steam Machine, küresel bellek ve depolama krizine takıldı. Şirket, artan maliyetler nedeniyle ürünün fiyatını da artırmak zorunda kalacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 17:40

, geçtiğimiz kasım ayında Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller donanımlarını tanıtmıştı. Ürünlerin teslimatlarının da 2026'nın başlarında başlayacağını müjdelemişti. Hatta lansman sırasında tarih olarak özellikle "2026'nın ilk çeyreği" işaret edilmişti. Ancak sektör genelinde patlak veren bellek ve depolama sıkıntısı nedeniyle evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

Valve'ın beklenen konsolu Steam Machine ertelendi: RAM krizi fiyatları etkileyecek

STEAM MACHİNE ÇIKIŞ TARİHİ İLERİYE ÇEKİLDİ

Tedarik zincirinde yaşanan darboğaz yüzünden lansman takvimi, yılın ilk yarısı içinde belirsiz bir tarihe kaydırıldı. Valve, cihazların kullanıcılara ne kadara mal olacağına dair beklentileri "mümkün olan en kısa sürede" açıklayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan yeni blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

"Şimdiye kadar kesin fiyatlandırma ve lansman tarihlerini paylaşmayı planlıyorduk. Fakat endüstri genelinde duyduğunuz bellek ve depolama eksiklikleri o günden beri hızla arttı. Bu kritik bileşenlerin sınırlı bulunabilirliği ve artan fiyatları, kesin sevkiyat programımızı ve fiyatlandırmamızı (özellikle Steam Machine ve Steam Frame ile ilgili) yeniden gözden geçirmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Kritik bileşenlerin sınırlı bulunabilirliği ve giderek artan fiyatlarının Valve yönetimini zorlu bir sürece soktuğu belirtildi. Teknoloji devi, Steam Machine ve Steam Frame modelleri için sevkiyat planlarını ve etiket fiyatlarını yeniden masaya yatırmak zorunda kaldı.

Yaşanan tüm aksaklıklara rağmen Valve, üç ürünü de yılın ilk yarısında piyasaya sürme hedefinin değişmediğini vurguluyor. Ancak net bir fiyat ve tarih bilgisini açıklamak istemiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsung Galaxy S26 serisinin Avrupa fiyatları sızdı! 'En iyisi' artık daha pahalı
ETİKETLER
#valve
#tedarik zinciri
#Donanım
#Steam Machine
#Steam Controller
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.