Valve'ın beklenen konsolu Steam Machine ertelendi: RAM krizi fiyatları etkileyecek

Valve, geçtiğimiz kasım ayında Steam Machine, Steam Frame ve Steam Controller donanımlarını tanıtmıştı. Ürünlerin teslimatlarının da 2026'nın başlarında başlayacağını müjdelemişti. Hatta lansman sırasında tarih olarak özellikle "2026'nın ilk çeyreği" işaret edilmişti. Ancak sektör genelinde patlak veren bellek ve depolama sıkıntısı nedeniyle evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

STEAM MACHİNE ÇIKIŞ TARİHİ İLERİYE ÇEKİLDİ

Tedarik zincirinde yaşanan darboğaz yüzünden lansman takvimi, yılın ilk yarısı içinde belirsiz bir tarihe kaydırıldı. Valve, cihazların kullanıcılara ne kadara mal olacağına dair beklentileri "mümkün olan en kısa sürede" açıklayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yayınlanan yeni blog gönderisinde şu ifadelere yer verildi:

"Şimdiye kadar kesin fiyatlandırma ve lansman tarihlerini paylaşmayı planlıyorduk. Fakat endüstri genelinde duyduğunuz bellek ve depolama eksiklikleri o günden beri hızla arttı. Bu kritik bileşenlerin sınırlı bulunabilirliği ve artan fiyatları, kesin sevkiyat programımızı ve fiyatlandırmamızı (özellikle Steam Machine ve Steam Frame ile ilgili) yeniden gözden geçirmemiz gerektiği anlamına geliyor."

Kritik bileşenlerin sınırlı bulunabilirliği ve giderek artan fiyatlarının Valve yönetimini zorlu bir sürece soktuğu belirtildi. Teknoloji devi, Steam Machine ve Steam Frame modelleri için sevkiyat planlarını ve etiket fiyatlarını yeniden masaya yatırmak zorunda kaldı.

Yaşanan tüm aksaklıklara rağmen Valve, üç ürünü de yılın ilk yarısında piyasaya sürme hedefinin değişmediğini vurguluyor. Ancak net bir fiyat ve tarih bilgisini açıklamak istemiyor.