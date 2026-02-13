Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump'tan "af" mesaisi! Netanyahu için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u topa tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u topa tuttu. Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmamasını sert dille eleştiren Trump'a Herzog'dan cevap gecikmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump'tan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 09:36

ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, Başbakan 'ya af çıkarmaması nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

HABERİN ÖZETİ

Trump'tan "af" mesaisi! Netanyahu için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u topa tuttu

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmaması nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Öte yandan Herzog'dan cevap gecikmedi.
Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmaması nedeniyle eleştirdi.
Trump, Herzog'un Netanyahu'ya af vermemekle 'kendinden utanması' gerektiğini söyledi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Trump'ın eleştirilerine 'İsrail egemen bir hukuk devletidir' yanıtını verdi.
Herzog, Netanyahu'nun af talebinin Adalet Bakanlığı prosedürüne göre işlediğini ve kendisi tavsiyeler ulaştıktan sonra karar verebileceğini belirtti.
Herzog, dış ve iç baskıdan etkilenmeden talebi inceleyeceğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

Herzog'u açık bir şekilde eleştiren ve ifadeleriyle adeta topa tutan Trump, "Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden u davada af vermemekle kendinden utanmalı. Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli" ifadelerine yer verdi.

Trump'tan "af" mesaisi! Netanyahu için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u topa tuttu

HERZOG'DAN JET CEVAP

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı için "Kendinden utanmalı." diyerek şahsını hedef alan Trump'a "İsrail egemen bir hukuk devletidir" cevabını verdi.

Trump'tan "af" mesaisi! Netanyahu için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u topa tuttu

MESAJINI DEVLET TELEVİZYONUNDAN DUYURDU

İsrail devlet televizyonu KAN, Herzog'un ofisinden, Trump'ın Netanyahu'nun affına ilişkin kullandığı ifadelere verilen cevabı paylaştı. Herzog, bunu "defalarca açıkladığını" belirterek Netanyahu'nun talebinin Adalet Bakanlığının belirlenen prosedürüne göre işlediğini ve ancak tavsiyeler kendisine ulaştıktan sonra karar verebileceğini vurguladı.

Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir dış ve iç baskıdan etkilenmeden talebi inceleyeceğini kaydeden Herzog, ABD Başkanı Trump'ın "Af çıkarmadığı için kendinden utanmalı." sözlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Beyaz Saray'daki görüşmede Netanyahu'ya İran için istediğini söyledi: Müzakereler devam etmeli
Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı
ETİKETLER
#donald trump
#İsrail
#binyamin netanyahu
#Afet Yönetimi
#Isaac Herzog
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.