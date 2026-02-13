Trump'tan "af" mesaisi! Netanyahu için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u topa tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmaması nedeniyle sert sözlerle eleştirdi.

Herzog'u açık bir şekilde eleştiren ve ifadeleriyle adeta topa tutan Trump, "Onu affetmeyi reddeden bir cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden u davada af vermemekle kendinden utanmalı. Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli" ifadelerine yer verdi.

HERZOG'DAN JET CEVAP

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı için "Kendinden utanmalı." diyerek şahsını hedef alan Trump'a "İsrail egemen bir hukuk devletidir" cevabını verdi.

MESAJINI DEVLET TELEVİZYONUNDAN DUYURDU

İsrail devlet televizyonu KAN, Herzog'un ofisinden, Trump'ın Netanyahu'nun affına ilişkin kullandığı ifadelere verilen cevabı paylaştı. Herzog, bunu "defalarca açıkladığını" belirterek Netanyahu'nun talebinin Adalet Bakanlığının belirlenen prosedürüne göre işlediğini ve ancak tavsiyeler kendisine ulaştıktan sonra karar verebileceğini vurguladı.

Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir dış ve iç baskıdan etkilenmeden talebi inceleyeceğini kaydeden Herzog, ABD Başkanı Trump'ın "Af çıkarmadığı için kendinden utanmalı." sözlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yer verdi.