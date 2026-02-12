Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi'nin hazırladığı bir rapor, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik birçok kez suikast girişimlerinin engellendiğini ortaya koydu. Rapora göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İçişleri ve Dışişleri Bakanları geçen yıl 5 kez suikast girişiminde hedef oldu. Tüm girişimler ise engellendi.

Suikast girişimlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. Girişimlerin Halep'in kuzeyi ve Dera'nın güneyinde hedef aldığı aktarıldı. Rapora göre, Şara, DEAŞ'ın "birincil hedefi olarak değerlendiriliyor" ve bu girişimler Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olarak görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ HEDEF ALDI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde 'hedef alındığı' aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü DEAŞ’ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

BİRİNCİL HEDEF ŞARA'YDI

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih ​​veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara’nın, DEAŞ'ın “birincil hedefi olarak değerlendirildiği” ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.