Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı

Birleşmiş Milletler, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’ye yönelik engellenen suikast girişimlerini açıkladı.

Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 17:00

Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi'nin hazırladığı bir rapor, Cumhurbaşkanı 'ya yönelik birçok kez suikast girişimlerinin engellendiğini ortaya koydu. Rapora göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İçişleri ve Dışişleri Bakanları geçen yıl 5 kez suikast girişiminde hedef oldu. Tüm girişimler ise engellendi.

Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi raporu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik İçişleri ve Dışişleri Bakanları ile birlikte geçen yıl 5 kez gerçekleştirilen ve engellenen suikast girişimlerini ortaya koydu.
BM Terörle Mücadele Ofisi'nin raporuna göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi.
Raporda, Şara'nın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanları'nın da geçen yıl 5 kez suikast girişiminde hedef olduğu belirtildi.
Tüm suikast girişimlerinin engellendiği raporda yer alıyor.
Suikast girişimlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.
Girişimlerin Halep'in kuzeyi ve Dera'nın güneyinde hedef aldığı aktarıldı.
Rapora göre, Şara, DEAŞ'ın “birincil hedefi olarak değerlendiriliyor” ve bu girişimler Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olarak görülüyor.
Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı

TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ HEDEF ALDI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın Halep’in kuzeyi ve Dera’nın güneyinde 'hedef alındığı' aktarılan raporda, bu girişimlerin, "terör örgütü ’ın paravan örgütü olduğu değerlendirilen Ensar el Sunne tarafından gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimleri engellendi! BM raporu ortaya çıkardı

BİRİNCİL HEDEF ŞARA'YDI

Raporda, suikast girişimlerine ilişkin tarih ​​veya ayrıntılara yer verilmezken, Şara’nın, DEAŞ'ın “birincil hedefi olarak değerlendirildiği” ve bu girişimlerin Suriye hükümetini zayıflatma niyetinin kanıtı olduğu vurgulandı.

