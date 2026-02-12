Menü Kapat
11°
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uyarı: İran adımı savaştan başka bir şey getirmez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, İran'ın balistik füze programını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin "savaştan başka bir şey getirmeyeceğini" söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı , ABD ile İran arasında konusunda yürütülen dolaylı görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın nükleer anlaşma konusunda esneklik gösterdiğini söyledi. Fidan, "ABD'lilerin, açıkça belirlenmiş sınırlar dahilinde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine müsamaha göstermeye istekli görünmeleri olumlu bir gelişme" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uyarı: İran adımı savaştan başka bir şey getirmez

''İRAN GERÇEK BİR ANLAŞMA İSTİYOR''

Fidan, "İranlılar artık ABD'lilerle bir anlaşmaya varmaları gerektiğini kabul ediyor, Amerikalılar da İranlıların belirli sınırları olduğunu anlıyor. Onları zorlamaya çalışmanın bir anlamı yok" şeklinde konuştu. Fidan, İran'ın "gerçek bir anlaşmaya varmayı gerçekten istediğine" ve 2015'te ABD ve diğer ülkelerle yapılan anlaşmada olduğu gibi zenginleştirme seviyelerine ilişkin kısıtlamaları ve sıkı bir denetim rejimini kabul edeceğine inandığını dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan uyarı: İran adımı savaştan başka bir şey getirmez

BAKAN FİDAN'DAN 'SAVAŞ' UYARISI

Bakan Fidan ayrıca İran-ABD görüşmelerinin balistik füzeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin "savaştan başka bir şey getirmeyeceği" uyarısında bulundu. Fidan, "Her şey aynı anda masaya yatırılırsa nükleer mesele bile tıkanır ve bölge savaşa doğru sürüklenebilir" dedi.

ABD ve İsrail, ABD-İran müzakerelerinin İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füze programını da kapsaması gerektiğini savunurken, İran ise bu fikre karşı çıkıyor.

