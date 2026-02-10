Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

ABD'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Uzak durun! İran ile tansiyon yeniden yükseldi

ABD'den Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemiler için yeni güvenlik rehberi geldi. İran ile artan gerginlik dünya ülkelerini de yakından etkiliyor.

ABD'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Uzak durun! İran ile tansiyon yeniden yükseldi
10.02.2026
10.02.2026
saat ikonu 13:01

Küresel ekonominin yapı taşlarından biri olan 'ndaki endişe, ABD-İran arasındaki gerilimle paralellik gösteriyor. petrolünün önemli bir bölümünün dünyaya taşınmasında ana geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 16.5 ila 16.7 milyon varil ham petrol geçiyor.

ABD'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Uzak durun! İran ile tansiyon yeniden yükseldi

ABD Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Denizcilik İdaresi, ABD bandıralı ticari gemilere İran karasularından olabildiğince uzak seyretmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca rehberde İran güçlerinin gemilere çıkması halinde mürettebatın direnmemesi önerildi.

ABD'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Uzak durun! İran ile tansiyon yeniden yükseldi

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA

İran geçmişte Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri ve petrol tankerlerini "kaçakçılık" suçlamasıyla birçok kez el koymuştu.

ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasının ardından İran'da yayınlanan direniş planında Hürmüz Boğazı'nın mayınlanması, tankerlerin füze ve İHA'larla vurulması ve deniz trafiğinin bloke edilmesiyle küresel petrol akışının felç edilmesinin tasarlandığı ifade edilmişti.

ABD'den Hürmüz Boğazı uyarısı: Uzak durun! İran ile tansiyon yeniden yükseldi

İran Dışişleri yetkilileri, Umman arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin "iyi başlangıç" yaptığını sürecin devam edeceğini açıkladı.

Washington ise İran'ın nükleer programının yanı sıra balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin de masaya yatırılmasını istiyor.

