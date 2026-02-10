Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İran-ABD müzakelereri neden Umman'da yapıldı? Tahran'dan Türkiye'ye teşekkür geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakerenin neden Türkiye'de yapılmadığını açıkladı. İran'ın 'Umman' ısrarının sebebi ortaya çıktı. Bekayi, tüm komşu ülkelere teşekkür ederken Türkiye'yi ayrı tuttu ve teşekkürlerini sundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamalar sırasında ile müzakerenin neden 'da gerçekleştiğini söyledi.

Bölge ülkelerinin müzakerelere ev sahipliği yapmak istediklerini ve bu çabaları kıymetli bulduklarını vurgulayan Bekayi, "Biz müzakereleri hem geçmiş dönemdeki tecrübelere dayanarak hem de çeşitli sebeplerden dolayı ABD'nin haziran ayında masasını dağıttığı yerde, Umman'da yapılmasını istiyorduk. Müzakereler konusunda çaba gösteren tüm komşulara özellikle de Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İran-ABD müzakelereri neden Umman'da yapıldı? Tahran'dan Türkiye'ye teşekkür geldi

Bekayi, bölge ülkeleri ile devamlı diyalog halinde olduklarını ve yine bölge ülkelerinin, gerilimleri azaltma noktasında önemli rol oynayabileceğini vurgulayarak, "İran'ın çıkarlarını yoluyla korumak istiyoruz." dedi.

İran-ABD müzakelereri neden Umman'da yapıldı? Tahran'dan Türkiye'ye teşekkür geldi

''MUHATABIMIZ ABD'DİR''

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, özellikle ABD'deki lobicilik faaliyetlerine dikkati çekerek, "Bizim müzakerelerdeki muhatabımız ABD'dir. Bölgenin zarara uğramasına neden olan baskıcı girişimlerden bağımsız hareket etme kararı da ABD'nin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ABD'nin Batı Asya'da karşılaştığı politik sorunların, İsrail'in bu bölgedeki girişimlerine destek vermesinden kaynaklandırdığını söyledi.

İran-ABD müzakelereri neden Umman'da yapıldı? Tahran'dan Türkiye'ye teşekkür geldi

''ZAMAN KAZANMA SÖYLEMLERİNİN ANLAMI YOK''

İran'ın "zaman kazanma" niyetiyle müzakere masasına oturduğu yönünde eleştiriler olduğunun hatırlatılması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"Müzakereler ne kadar erken sonuçlanırsa bizim için o kadar iyi olur. Yaptırımların kaldırılması bizim için oldukça önemli. Bu nedenle zaman kazanma şeklindeki söylemlerin bir anlamı yok."

