Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

Altın fiyatları sert dalgalanmalarla savruluyor. Yatırımcılar bir gece büyük yükseliş ve çakılışları merakla takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yatırımcılar için korkutan tahminlerde bulundu. İşte detaylar...

, TGRT Haber canlı yayınında , ve piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda sert dalgalanmaların normalleştiğini belirten Memiş, yatırımcıları özellikle kaldıraçlı işlemler konusunda uyardı.

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

14 ŞUBATTA ALTIN DEVRİ KAPANDI

Memiş, 14 Şubat Sevgililer Günü’nün geçmiş yıllarda altın piyasasında hareketlilik yarattığını hatırlatarak, “Eskiden 14 Şubat altın hareketliliğinin olduğu bir gündü. Ancak şimdi altın fiyatlarının yükselmesiyle artık tercih edilmiyor. Eski alışkanlıklar kalmadı.” dedi.

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

ALTINDA SERT DALGALANMA

Haftanın son işlem gününde gram altının fiziki piyasada 7.250 lira, ons altının ise 4.047 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, son günlerde sert geri çekilme yaşandığını ifade etti.

“Spekülasyon fiyatlamaları vardı. Bir günde 300 dolar ve 300 liralık gerileme görüldü. Şu an tepki alımı var. 2 saat sonra ABD’de açıklanacak verisiyle enstrümanlar kendine yön verecek” diyen Memiş, saat 16.30’daki veri sonrası piyasada kırılım beklediğini söyledi.

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

Memiş, “16.30’da mutlaka bir kırılım bekliyoruz. Düşüşler kalıcı değil ama alım fırsatı olarak düşünülebilir. Günlük ve haftalık sert dalgalanmalar normal. 2026 yılı sonuna kadar bu dalgalanmaları göreceksiniz. Günde 300 dolar oynama bile artık normal görülüyor” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

ANA TREND 6 BİN DOLAR VE 10 BİN LİRA

Memiş, uzun vadeli beklentisini de paylaşarak, “Bu yıl varlıkları koruma yılı. Ana trend ons altında 6 bin dolar, gram altında 10 bin lira seviyesi. Bu trendi takip etmek lazım. Yılın ilk yarısına kadar yükseliş beklentimiz var. Ancak geçen yıl olduğu gibi çok büyük paralar kazandırmayacak" dedi.

Özellikle dijital platformlarda işlem yapan yatırımcılara dikkat çeken Memiş, “Özellikle dijital ortamda işlem yapanları, kaldıraçlı işlem yapanları soyacaklar. Vatandaşlar birikimlerini korumalı” uyarısında bulundu.

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

GÜMÜŞTE 100 LİRA ALTI İHTİMALİ

Gümüş tarafında da değerlendirme yapan Memiş, “Gümüşte şu an tepki alımı var. 75 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu an 77 dolar seviyesinde. Altından daha fazla bekletecek. Gram 108 lira seviyesinde. 100 liranın altına sarkabilir” dedi.

İslam Memiş'ten altın için korkutan çıkış: Bir günde 300 dolarlık depreme alışın

BORSADA 14 BİN PUANA DİKKAT

Borsa için ise temkinli bir tablo çizen Memiş, “Borsada 14 bin puan seviyesinde kar satışları gelebilir. Biraz dinlenme zamanı” ifadelerini kullandı.

