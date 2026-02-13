Gram altın için 8000 lira fırtınası! Şirin Sarı, güvenli liman kavramının 2026'da değişeceğini açıkladı

Gram altın fiyatı için 8 bin liranın ayak sesleri duyulmaya başladı. Peki yaşanan düşüşler bize ne anlatıyor? Gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metaller altının tahtını sallayacak mı? Dolar ve Euro için nelere dikkat etmek gerekiyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yatırımcıların 2026 yılında dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Döviz kurundaki hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şirin Sarı: Kur tarafında iki dinamik var. İçeride para politikası, dışarıda ise doların küresel gücü. ABD verileri güçlü geldikçe dolar endeksi destek buluyor. Ancak içeride sıkı para politikası devam ettiği sürece kur hareketlerinin kontrollü kalmasını bekleriz. Ani fiyat hareketlerindense zamana yayılan ve kontrollü bir yükseliş beklenebilir. Dolar, TL karşısında geçen yıl yüzde 21 değer kazandı. Bu yıl ise ihracat yapan kesiminde getiri hesabını dengelemek adına aylık yüzde 1-2’lik yükseliş kabul edilebilir. Tahminen yıl sonunda 48-52 TL bandında bir fiyatlama görebiliriz. Euro'nun TL karşısındaki değerinin ise 58-62 Tl bandına taşınmasını bekleyebiliriz.

Önümüzdeki 1–2 yılda en büyük risk / en büyük fırsat?

Şirin Sarı: Jeopolitik olarak risklerin artması ve küresel ekonomide durgunluk, dünya ekonomisini zorlayabilir. Eğer büyüme yavaşlar ve borç stresi artarsa finansal piyasalarda sert dalgalanmalar görebiliriz. Global piyasalardaki her hareket içeride de hissediliyor. Ayrıca içeride olası erken seçim de sermayenin yönünü etkileyebilir. Seçim öncesinde ve sonrasında ticari anlaşmaların ertelenmesi, seçimin bahane edilmesi, piyasada durgunluğa neden olabilir. Bu da geleceğe dair riskleri içeriyor.

Fırsatlar tarafında ise küresel merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne başlaması sayılabilir. Küresel likidite yeniden genişlerse, emtialar ve gelişen piyasalar için ciddi bir fırsat doğabilir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelere hızlı bir fon akışı görülebilir. Dünyada yaşanan bol para dönemleri ülkemizde ekonomik canlılık için ayrıca borsamız için fırsatlar oluşturmuştur.

Altın hala güvenli liman mı?

Şirin Sarı: Altın artık merkez bankaları tarafından artarak devam eden taleple karşılaştığı için sadece güvenli liman değil, stratejik bir varlık. Bireysel yatırımcıların sadece savaş dönemlerinde altın almaları ile açıklanamayacak bir fiyat hareketine şahit oluyoruz. Son 5 yılda yüzde 500’e yakın değer kazandı. Değişen dünyada güvenli liman olamaz devam edecek. Her şey gidici fakat altın hep kalıcı inancı yeniden yükselmeye başladı. Bu nedenle küresel altın talebi oluştu. Özellikle merkez bankalarının alımlarının devam etmesi fiyatta taban oluşumu sağladı. Bankalar satmadıkça yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan son haftalarda bir düzeltme hareketi içinde olan altın için yükseliş hikayesi hala devam ediyor.

Altın yatırımcısını 2026 yılında en düşük ve en yüksek hangi rakamlar bekliyor?

Şirin Sarı: Ons altında teknik olarak son hafta 5000 dolar üzerinde bir hareketlilik görüyoruz. Satışlar alımlar ile karşılaştı, hatta son düşüşün yarısını geri toparladı bile piyasa. Yükselişlerin devamı için 5200 dolar üzerinde kalıcı olmasını bekleyeceğiz. Aşağıda ise 4400 dolar seviyesine kadar kısa vadeli düşüşler gördük geçtiğimiz haftalarda. 5000 dolar altında ise 4400 dolara kadar satış baskısı görebiliriz.

Gram altın ise hem dolar bazlı hem de ons altın tarafı için portföyü dengeleyen bir varlık. Altın düşerken dolar ile, dolar düşerken altın ile yükselebildiği için 7000 TL fiyat seviyesinin altında görmemiz zor görünüyor. Düşerse de kısa süreli alım fırsatları verecektir. Yukarıda ise yeniden 8000 TL ve üzerinde fiyatlamalar ile yoluna devam edebilir.

Altın–gümüş rasyosu bize şu an ne anlatıyor?

Şirin Sarı: Rasyo bize korkunun mu, büyümenin mi fiyatlandığını gösterir. Tarihte en yüksek 128, en düşük 30 seviyesini gördü. Rasyo yüksek kaldıkça piyasa temkinlidir. Düşüşte ise gümüşün hızlı çıkışı daha ağırlık kazanır. Gümüş daha sanayi metalidir, büyüme beklentisini yansıtır. Eğer rasyo düşmeye başlarsa bu risk iştahının arttığını gösterir.

Platin ve paladyum neden altına göre daha oynak? Bu bir risk mi, fırsat mı?

Şirin Sarı: Çünkü bu metallerin arzları dar, piyasa derinliği altın kadar büyük değil ve sanayi talebine bağımlılar. Bu da onları daha oynak yapıyor. Kısa vadede yönünü tahmin etmek zor olduğu için risklidir. Doğru zamanda alınırsa fırsata dönüşebilir. Piyasa dinamiklerini doğru okumak gerekir. Altın geleneksel yatırım aracı olurken, gümüş, platin ve paladyum sanayinin gelişimine bağlı olarak talep gördüğü için fiyatının tahmin edilmesi zorlaşır ve riski yüksektir.

Emtiaların geneline bakıldığında, altın dışında diğer varlıkların fiziki olarak saklanması kimyasal bir çok risk barındırıyor. O nedenle farklı yatırım araçları şeklinde portföylere eklenebilir. Riski doğru yönetmek adına portföyün küçük bir kısmını bu tarz yatırımlara ayırmak daha doğru olacaktır.

2026 yılında hangi değerli metal şampiyon olacak sizce?

Şirin Sarı: Eğer faiz indirimi küresel anlamda hızlanırsa gümüş sürpriz yapabilir. Jeopolitik risk artarsa altın yine lider olur. Burada Rusya - Ukrayna savaşının Avrupa’ya sıçrayıp sıçramayacağı önemli olacak. Küresel büyüme adına yatırım harcamalarının artması durumunda ve sanayi toparlanırsa platin öne çıkabilir.